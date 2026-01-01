Wansen GEL-609 фолиевый фильтр зеленый

Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фолиевый фильтр Wansen GEL-609 - гелевый фильтр зеленого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
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FST 60х130 Pink – фон пластиковый розовый матовый, имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Размер, см – 60х130.
Фолиевый фильтр Moss Green 089 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,8%, поглощение 0,53%. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-82C - гелевый фильтр голубого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фон пластиковый Wansen PB-1020 светло-серый, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон светло-серого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-305 - гелевый фильтр темно-янтарного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-504 - гелевый фильтр желтого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-706 - гелевый фильтр цвета темный изумруд. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.