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-5 %
Wansen GEL-609 фолиевый фильтр зеленый
Wansen GEL-609 фолиевый фильтр зеленый
Wansen GEL-609 фолиевый фильтр зеленый

Wansen GEL-609 фолиевый фильтр зеленый

Wansen
Артикул: DAN-9404

Фолиевый фильтр Wansen GEL-609 - гелевый фильтр зеленого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

Описание

 Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).

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