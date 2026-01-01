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-5 %
Wansen GEL-604 фолиевый фильтр первая зелень
Wansen GEL-604 фолиевый фильтр первая зелень
Wansen GEL-604 фолиевый фильтр первая зелень

Wansen GEL-604 фолиевый фильтр первая зелень

Wansen
Артикул: DAN-9407

Фолиевый фильтр Wansen GEL-604 - гелевый фильтр цвета первой зелени. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

Описание

 Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).

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