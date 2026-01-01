Wansen GEL-604 фолиевый фильтр первая зелень

Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
Фолиевый фильтр Tokyo Blue 071 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1%, поглощение 2. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фолиевый фильтр Wansen GEL-604 - гелевый фильтр цвета первой зелени. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
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Фолиевый фильтр Tokyo Blue 071 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1%, поглощение 2. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-305 - гелевый фильтр темно-янтарного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-82B - гелевый фильтр нежно-голубого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Chris James 029 Plasa Red фолиевый фильтр. Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Размер рулона, м – 1,22 x 7,62. Цветовая температура 6774К. Коэффициент пропускания: 5.8%. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр 195 Zenith Blue известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Стандартный источник света, цветовая температура - 6774 К. Коэффициент пропускания - 2,7%. Коэффициент поглощения - 1,57. Цена указана за один погонный метр.
DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-805 - гелевый фильтр стального-синего цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Chris James Pink 328 темно розовый.
Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Фильтры упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара - кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер. Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.