Fotokvant FLH-06-BR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма латунный

Аналоги:
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Raylab Crab RL-GCC1 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности диаметром до 40 мм . Минимальный диаметр отверстия – 10 мм.Подходит для винтового крепления 1/4" и 1/8". Резиновые колодки на внутренней поверхности зажима улучшают сцепление и предотвращают повреждение поверхности опоры. Максимальная нагрузка – 4 кг
Винт 1/4" Fotokvant FLH-74 для крепления камеры. Винт со стандартной резьбой 1/4" для крепления оборудования. Изготовлен из металла.
Кольцевой светодиодный осветитель YongNuo YN808, 800 LED 5500K.
Осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500 K. Имеет 800 светодиодов, которые обеспечивают мощный 48 Вт световой поток в 6200 Люмен. Работает от сетевого адаптера, типа YongNuo FJ-SW1205000E (приобретается отдельно).
Комплект адаптеров Fotokvant FLH-KIT-02L 1/4-3/8-5/8".
Комплект для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы папа и мама, 1/4 и 3/8 дюйма на стандартный адаптер для студийного оборудования 5/8 дюйма (16 мм). Материал - латунь.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из латуни. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Светодиодная лампа Fotokvant BLD-25 мощностью 25 Вт. Лампа светодиодная с цоколем Е27 для различных комплектов постоянного света. Также может быть использована, как пилотный свет для студийных вспышек. Лампа имеет низкое тепловыделение. CRI 83+. Мощность - 25 Ватт. Цоколь лампы защищен специальным колпачком. Лампа не диммируемая.