Fotokvant FLH-06-BR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма латунный

Арт. DAN-7754

Raylab Crab RL-GCC1 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности диаметром до 40 мм . Минимальный диаметр отверстия – 10 мм.Подходит для винтового крепления 1/4" и 1/8". Резиновые колодки на внутренней поверхности зажима улучшают сцепление и предотвращают повреждение поверхности опоры. Максимальная нагрузка – 4 кг