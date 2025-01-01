FST 279 фон пластиковый розовый матовый 100х120

Фон пластиковый Wansen PB-1020 зеленый, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон зеленого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
фон пластиковый розовый матовый 100х120.
Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для предметной фотосъемки. Размер – 100х120 см. Цвет – розовый.
Wansen
Работай с цветом без бликов