images
Visico RF-550 портретная тарелка с сотами 55 см

Visico RF-550 портретная тарелка с сотами 55 см

Visico
Артикул: NVF-1724

Visico RF-550 – портретная тарелка диаметром 55 см с сотами и диффузором.

Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.

Описание

Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Внутренняя поверхность – белая. Портретную тарелку выбрать и купить вам помогут специалисты магазина Фотогора.

 

Комплектация

  • Софтрефлектор – 55 см.
  • Тканевый рассеиватель.
  • Соты для софтрефлектора.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KS090 TVMP Adapter переходник
Kupo KS090 TVMP Adapter переходник
Kupo KS090 TVMP Adapter переходник
Арт. NVF-9476
Kupo KS090 TVMP Adapter переходник
Наличие
более 10 шт

Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.

Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.

1 380 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CB-BS300 перекладина телескопическая 3 м
Арт. VBR-372
Falcon Eyes CB-BS300 перекладина телескопическая 3 м
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 5 ч

Falcon Eyes CB-BS300 – телескопическая алюминиевая перекладина, максимальная длина 3 м.

Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8". Вес - 1,1 кг.

-10 %2 900 ₽
2 610 ₽
В корзину
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Арт. NVF-5552
Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three комплект из 3 колес диаметром 80 мм
Наличие
более 10 шт

Kupo KC080R DIA/ 80 mm Caster w/round adapter/set for three – колеса на студийные стойки с ножками диаметром 22 мм. Комплект из 3 штук. Колеса оснащены тормозом. Диаметр колеса 80 мм.

5 800 ₽
В корзину
Kupo 227MB Combo ALU Senior стойка для осветительного оборудования
Kupo 227MB Combo ALU Senior стойка для осветительного оборудования
Kupo 227MB Combo ALU Senior стойка для осветительного оборудования
Арт. NVF-9446
Kupo 227MB Combo ALU Senior стойка для осветительного оборудования
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo 227MB Combo ALU Senior - стойка для осветительного оборудования.

Двухколенная, трехсекционная стойка для кинопроизводства. Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 13 кг. В сложенном виде - 122 см. Вес - 4.75 кг. Диаметр ножек - 22 мм.


19 580 ₽
В корзину
KUPO KT-2436FBD 24” x 36” Full Frame Black Denim флаг черный 60х90 см
Арт. DAN-4872
KUPO KT-2436FBD 24” x 36” Full Frame Black Denim флаг черный 60х90 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Флаг KUPO KT-2436FBD 24" x 36" Full Frame Black Denim, цвет - черный, размер - 60х90 см.

Светоотсекающий флаг 60х90 см из плотной черной ткани на металлической раме с установочным штырем 9,5 см. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света.

6 410 ₽
В корзину
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Арт. DAN-3820
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Наличие
более 10 шт

Набор колес Fotokvant LSC-22 Wheel KIT для стойки. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 22 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали, имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.

2 410 ₽
В корзину

Видео

Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Аркадий Шайхет – гений беспристрастносности фотосъемки
Аркадий Шайхет – гений беспристрастносности фотосъемки
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.