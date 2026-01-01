Visico RF-550 портретная тарелка с сотами 55 см

Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Внутренняя поверхность – белая. Портретную тарелку выбрать и купить вам помогут специалисты магазина Фотогора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico RF-550 – портретная тарелка диаметром 55 см с сотами и диффузором.
Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Внутренняя поверхность – белая. Портретную тарелку выбрать и купить вам помогут специалисты магазина Фотогора.
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Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.
Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.
Falcon Eyes CB-BS300 – телескопическая алюминиевая перекладина, максимальная длина 3 м.
Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. На торцах расположены втулки для крепления 5/8". Вес - 1,1 кг.
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Kupo 227MB Combo ALU Senior - стойка для осветительного оборудования.
Двухколенная, трехсекционная стойка для кинопроизводства. Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 13 кг. В сложенном виде - 122 см. Вес - 4.75 кг. Диаметр ножек - 22 мм.
Флаг KUPO KT-2436FBD 24" x 36" Full Frame Black Denim, цвет - черный, размер - 60х90 см.
Светоотсекающий флаг 60х90 см из плотной черной ткани на металлической раме с установочным штырем 9,5 см. Предназначен для управления естественным и искусственным светом, а также для защиты объектива камеры от попадания нежелательного света.
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