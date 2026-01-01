Phottix (82741) Spartan Beauty Dish софтрефлектор белый 70 см

Описание

Рефлектор изготовлен из термоустойчивых материалов. Внутренняя поверхность белого цвета.

Привлекательным является то, что модификатор объединяет в себе портретную тарелку и октобокс.

Модификатор устанавливается на кольцо-адаптер Phottix с подходящим для вашего моноблока байонетом.

Мы предоставляем три основных типа соединения - Bowens (DAN-4622), Hensel (DAN-4624), Elinchrom (DAN-4623).

Также возможна установка на мульти-крепление для накамерной вспышки Phottix Cerberus (NVF-9645) и установка переходника диаметром 144 мм на необходимый байонет.

Внимание! Адаптеры в комплект не входят. Кольцо-адаптер Phottix имеет резьбу под крепление дефлектора, которой нет у колец сторонних производителей!

Световая характеристика потери света с шагом апертуры: