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Phottix (82741) Spartan Beauty Dish софтрефлектор белый 70 см
Phottix (82741) Spartan Beauty Dish софтрефлектор белый 70 см
Phottix (82741) Spartan Beauty Dish софтрефлектор белый 70 см

Phottix (82741) Spartan Beauty Dish софтрефлектор белый 70 см

Phottix
Артикул: DAN-4627

Софтрефлектор Phottix (82741) Spartan Beauty Dish белый, диаметр - 70 см.

Быстрораскладной отражатель (октобокс), имеет внутреннее крепление из стекловолокна, что позволяет собирать всю конструкцию за короткий промежуток времени. Качество освещения можно сравнить с тем, которое получают от отражателей beаuty dish. В комплект входят дефлектор, внешний диффузор и соты. Диаметр - 70 см.

Описание

Рефлектор изготовлен из термоустойчивых материалов. Внутренняя поверхность белого цвета.

Привлекательным является то, что модификатор объединяет в себе портретную тарелку и октобокс. 

Модификатор устанавливается на кольцо-адаптер Phottix с подходящим для вашего моноблока байонетом.
Мы предоставляем три основных типа соединения - Bowens (DAN-4622), Hensel (DAN-4624), Elinchrom (DAN-4623).
Также возможна установка на мульти-крепление для накамерной вспышки Phottix Cerberus (NVF-9645) и установка переходника диаметром 144 мм на необходимый байонет.

Внимание! Адаптеры в комплект не входят. Кольцо-адаптер Phottix имеет резьбу под крепление дефлектора, которой нет у колец сторонних производителей!

Световая характеристика потери света с шагом апертуры:

  • режим софтбокса:
    • только внутренний диффузор - -0,3
    • внутренний и внешний диффузор - -0,8
    • только соты - -0,6
    • внутренний диффузор и соты - -1
    • внутренний и внешний, и соты - -1,6
  • режим портретной тарелки: 
    • внешний диффузор - -0,2
    • соты - -0,7
    • внешний диффузор и соты - -1,1

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