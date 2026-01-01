Phottix 82591 Speed Ring for Elinchrom кольцо-адаптер для Elinchrom 144 мм

Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.
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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кольцо-адаптер Phottix (82591) Speed Ring for Elinchrom для Elinchrom, диаметр - 144 мм.
Переходное кольцо-адаптер для установки софтбокса (октобокса, квадробокса, стрипбокса) на студийные осветители с байонетом Elinchrom. Внимание! Адаптер не совместим с софтбоксами Phottix Easy-Folder. Посадочный диаметр - 144 мм.
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Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.
Elinchrom (26165) – рефлектор фоновый с байонетом Elinchrom и небольшими зажимами для крепления фолиевых фильтров.