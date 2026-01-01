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Phottix 82591 Speed Ring for Elinchrom кольцо-адаптер для Elinchrom 144 мм
Phottix 82591 Speed Ring for Elinchrom кольцо-адаптер для Elinchrom 144 мм
Phottix 82591 Speed Ring for Elinchrom кольцо-адаптер для Elinchrom 144 мм
Phottix 82591 Speed Ring for Elinchrom кольцо-адаптер для Elinchrom 144 мм

Phottix 82591 Speed Ring for Elinchrom кольцо-адаптер для Elinchrom 144 мм

Phottix
Артикул: DAN-4623

Кольцо-адаптер Phottix (82591) Speed Ring for Elinchrom для Elinchrom, диаметр - 144 мм.

Переходное кольцо-адаптер для установки софтбокса (октобокса, квадробокса, стрипбокса) на студийные осветители с байонетом Elinchrom. Внимание! Адаптер не совместим с софтбоксами Phottix Easy-Folder. Посадочный диаметр - 144 мм.

Описание

Phottix 82591 Speed Ring for Elinchrom кольцо-адаптер для Elinchrom 144 мм

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