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Phottix (87307) Cerberus мульти-крепление для вспышки

Phottix (87307) Cerberus мульти-крепление для вспышки

Phottix
Артикул: NVF-9645

Phottix (87307) Cerberus - мульти-крепление для вспышки. 

Конструкция алюминиевого крепления дает возможность устанавливать накамерную вспышку в софтбоксы Transfolder. Вес - 0,3 кг.


Описание

Phottix (87307) Cerberus мульти-крепление для вспышки

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