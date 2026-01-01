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Godox BDR-W420 портретная тарелка белая

Godox BDR-W420 портретная тарелка белая

Godox
Артикул: DAN-4516

Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая.

Портретная тарелка (софтрефлектор) диаметром 42 см с байонетом Bowens. Внутренняя поверхность белая. Предназначена для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света).

Описание

Портретная тарелка одна из самых востребованных светоформирующих насадок для портретной и рекламной съемки. Расположенный в центре дефлектор отражает свет от источника и равномерно направляет его внутреннюю белую поверхность отражателя. Белая поверхность отражателя, в отличие от серебристой, создает более равномерный и мягкий световой поток. 

В комплект входит диффузный тканевый рассеиватель, который используется при необходимости создать более мягкий световой поток. 

Характеристики:

  • диаметр - 420 мм
  • цвет внутренней поверхности - белый
  • байонет - Bowens
  • размеры упаковки - 422х422х165 мм
  • вес тарелки - 700
  • вес тарелки в упаковке - 1105 г

Комплектация

  • Портретная тарелка Godox BDR-W420 белая.
  • Тканевый рассеиватель.

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