Godox BDR-W420 портретная тарелка белая

Описание

Портретная тарелка одна из самых востребованных светоформирующих насадок для портретной и рекламной съемки. Расположенный в центре дефлектор отражает свет от источника и равномерно направляет его внутреннюю белую поверхность отражателя. Белая поверхность отражателя, в отличие от серебристой, создает более равномерный и мягкий световой поток.

В комплект входит диффузный тканевый рассеиватель, который используется при необходимости создать более мягкий световой поток.

Характеристики: