Godox BDR-W420 портретная тарелка белая

Портретная тарелка одна из самых востребованных светоформирующих насадок для портретной и рекламной съемки. Расположенный в центре дефлектор отражает свет от источника и равномерно направляет его внутреннюю белую поверхность отражателя. Белая поверхность отражателя, в отличие от серебристой, создает более равномерный и мягкий световой поток.
В комплект входит диффузный тканевый рассеиватель, который используется при необходимости создать более мягкий световой поток.
Характеристики:
- диаметр - 420 мм
- цвет внутренней поверхности - белый
- байонет - Bowens
- размеры упаковки - 422х422х165 мм
- вес тарелки - 700
- вес тарелки в упаковке - 1105 г