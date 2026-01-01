Falcon Eyes B-6M моторизованный подъемник фона

Описание

Подъемник состоит из приводной части с электромоторами и проводным пультом управления, ответной части подъемника и шести валов длиной 3,22 м.

Корпуса приводной и ответной частей изготовлены из стали. На обоих корпусах есть крепежные отверстия. Установить подъемник возможно как на стену, так и на потолок.

Посадочные места для валов оснащены подшипниками и винтовыми фиксаторами. Фоны шириной до 3 м наматываются на валы подъемника.

Питание подъемника осуществляется от сети переменного тока. Длина кабеля питания около 270 см.

На приводной части находится блок управления со светодиодной индикацией работы подъемника.

Проводной пульт оснащен 6 кнопками управления каждым валом. Дополнительно на нем есть выключатель питания. Длина кабеля проводного пульта - около 210 см.

Беспроводной радио-пульт снабжен антенной для увеличения дальности, кнопками для поднятия и опускания фонов. Пульт работает от двух 12 В батареек формата 23А. Дальность эффективной работы до 50 м.

В комплекте подъемника предусмотрено 6 валов. Вал представляет собой алюминиевую трубу диаметром 47 мм. Один конец вала (без отверстия для фиксатора) свободно заводится в отверстие ответной части подъемника. Второй конец (с отверстием для фиксатора) заводится в муфту приводной части и фиксируется болтом с гайкой от проворачивания.

Заменить или установить фон можно перемотав фон со втулки на вал, закрепив край фона на валу скотчем.

Характеристики: