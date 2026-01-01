images
images
images
images
images
Falcon Eyes B-6M моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6M моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6M моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6M моторизованный подъемник фона
Falcon Eyes B-6M моторизованный подъемник фона

Falcon Eyes B-6M моторизованный подъемник фона

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3949

Моторизованный подъемник фона Falcon Eyes B-6M.

Подъемник фона с возможностью дистанционного поднятия и опускания. Установка подъемника настенная или потолочная. Ширина фонов до 3 м, количество фонов до 6 шт. Питание от сети переменного тока. В комплекте два пульта.

Описание

Подъемник состоит из приводной части с электромоторами и проводным пультом управления, ответной части подъемника и шести валов длиной 3,22 м.

Корпуса приводной и ответной частей изготовлены из стали. На обоих корпусах есть крепежные отверстия. Установить подъемник возможно как на стену, так и на потолок.

Посадочные места для валов оснащены подшипниками и винтовыми фиксаторами. Фоны шириной до 3 м наматываются на валы подъемника.

Питание подъемника осуществляется от сети переменного тока. Длина кабеля питания около 270 см.

На приводной части находится блок управления со светодиодной индикацией работы подъемника.

Проводной пульт оснащен 6 кнопками управления каждым валом. Дополнительно на нем есть выключатель питания. Длина кабеля проводного пульта - около 210 см.

Беспроводной радио-пульт снабжен антенной для увеличения дальности, кнопками для поднятия и опускания фонов. Пульт работает от двух 12 В батареек формата 23А. Дальность эффективной работы до 50 м.

В комплекте подъемника предусмотрено 6 валов. Вал представляет собой алюминиевую трубу диаметром 47 мм. Один конец вала (без отверстия для фиксатора) свободно заводится в отверстие ответной части подъемника. Второй конец (с отверстием для фиксатора) заводится в муфту приводной части и фиксируется болтом с гайкой от проворачивания.

Заменить или установить фон можно перемотав фон со втулки на вал, закрепив край фона на валу скотчем. 

Характеристики:

  • количество фонов, шт - 6
  • ширина фонов, м - до 3
  • питание - 220 в, 50 гц
  • пульт ду - проводной и беспровдной
  • питание беспроводного пульта ДУ - 2×12 в батарееки типа 23А
  • размер приводной части, см - 60×29×12
  • размер ответной части, см - 56×29×8
  • диаметр валов, мм - 47
  • длина валов, см - 322
  • мощность электродвигателей, Вт - 6×30
  • предохранитель, А - 2
  • вес подъемника (без валов и фонов), кг - около 16,4

Комплектация

  • Подъемник Falcon Eyes B-6M - 1 шт.
  • Валы для фонов - 6 шт.
  • Пульт дистанционного управления (радио) - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Арт. NVF-2300
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

5 020 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс
Арт. DAN-7778
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Складной фотобокс размер 50x50x50 см, 4 съемные планки по 24 светодиода, цветовая температура 5600 (200) К, CRI 90, 2 сетевых кабеля и 2 адаптера в комплекте, 3 фона (белый, черный, оранжевый), тканевый диффузор, складной мини-штатив, сумка.

-10 %5 150 ₽
4 630 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes StudioLine 2000QR студийный штатив
Falcon Eyes StudioLine 2000QR студийный штатив
Falcon Eyes StudioLine 2000QR студийный штатив
Арт. OLE-4681
Falcon Eyes StudioLine 2000QR студийный штатив
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 15 ч

Трехсекционный штатив с редукторным механизмом из алюминиевого сплава. Оснащен быстросъемной площадкой с винтом 1/4" и переходником 3/8"M - 1/4"F. Максимальная нагрузка 12 кг. Максимальная высота 200 см. Минимальная высота 42 см. Ход центральной колонны 235 мм. Зажимы клипсовые. Штатив оснащен пузырьковым уровнем.

-10 %26 470 ₽
23 820 ₽
В корзину
-10 %
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Арт. DAN-7500
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Godox SZ200Bi - это источник постоянного света с фокусируемым лучом, регулируемой цветовой температурой и высоким индексом цветопередачи.

Мощность - 200Вт. Диапазон регулировки цветовой температуры - от 2800K до 6500K. Расстояние беспроводного управления - 50 м.

-10 %41 290 ₽
37 160 ₽
В корзину
YongNuo YN1200 LED 5500K осветитель на 1200 светодиодов с д/у для фото и видео
YongNuo YN1200 LED 5500K осветитель на 1200 светодиодов с д/у для фото и видео
YongNuo YN1200 LED 5500K осветитель на 1200 светодиодов с д/у для фото и видео
Арт. NVF-8136
YongNuo YN1200 LED 5500K осветитель на 1200 светодиодов с д/у для фото и видео
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo YN1200 LED – самый мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 1200 светодиодов, выдающих световой поток мощностью 9600 Лм и цветовую температуру – 5500 К. 

22 500 ₽
В корзину

Видео

Андре Кертеш – актуальный на все времена
Андре Кертеш – актуальный на все времена
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Видеообзор &quot;Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60&quot;
Видеообзор "Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60"
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.