Grifon RF-700w рефлектор белый 70 см под байонет Bowens

Арт. NVF-5174

Phottix Stay-Put II L – сумка для песочного противовеса, изготовленная из полиэстера.

Заполняется песком и вешается на плечо консоли штатива или стойки в качестве противовеса. Благодаря этому уравновешивается до 15 кг фотоприборов на другом плече. Применение сумки дает возможность надежно установить любую световую стойку там, где это необходимо при съемках на улице, либо в студии. Используется в журавлях и стойках C-Stand.