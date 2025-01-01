images
Grifon RF-700w рефлектор белый 70 см под байонет Bowens

Grifon RF-700w рефлектор белый 70 см под байонет Bowens

Grifon
Артикул: NVF-2939

Grifon RF-700w – софтрефлектор, предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

Описание

  • Крепление несъемное.
  • Диаметр рефлектора 700 мм

Для переноски и хранения портретной тарелки, можно отдельно приобрести сумку для софтрефлектора https://photogora.ru/kofr/studio_bag/fotokvant-bbd-70-sumka-dlya-softreflekto/

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes B-REEL подъемник фона без держателей
Арт. VBR-396
Falcon Eyes B-REEL подъемник фона без держателей
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.

-15 %1 890 ₽
1 600 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Арт. VBR-411
Falcon Eyes PCA-22M ролики для стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.

Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.

-15 %2 890 ₽
2 450 ₽
В корзину
Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit комплект из трех профессиональных студийных стоек
Арт. NVF-1666
Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit комплект из трех профессиональных студийных стоек
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit – набор профессиональных алюминиевых стоек Manfrotto 1052BAC для студийного оборудования. Стойки изготовлены по технологии Adapto. Снабжены пневмоамортизаторами. Максимальная нагрузка стойки 5 кг. Цвет черный.

62 790 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Арт. NVF-6502
Falcon Eyes RF-AC425 радиосинхронизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes RF-AC425 – радиосинхронизатор предназначен для удаленного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании добавочных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.

-15 %2 290 ₽
1 940 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора
Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора
Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора
Арт. NVF-6503
Falcon Eyes RF-AC425R приемник радиосинхронизатора
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes RF-AC425R – приемник (ресивер) для радиосинхронизатора Falcon Eyes RF-AC425, предназначен для подключения дополнительной студийной вспышки. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.

-15 %1 890 ₽
1 600 ₽
В корзину
Phottix 88189 Stay-Put II L сумка-противовес для наполнения песком
Phottix 88189 Stay-Put II L сумка-противовес для наполнения песком
Phottix 88189 Stay-Put II L сумка-противовес для наполнения песком
Арт. NVF-5174
Phottix 88189 Stay-Put II L сумка-противовес для наполнения песком
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Phottix Stay-Put II L – сумка для песочного противовеса, изготовленная из полиэстера.

Заполняется песком и вешается на плечо консоли штатива или стойки в качестве противовеса. Благодаря этому уравновешивается до 15 кг фотоприборов на другом плече. Применение сумки дает возможность надежно установить любую световую стойку там, где это необходимо при съемках на улице, либо в студии. Используется в журавлях и стойках C-Stand.

2 620 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
Выбор площадки для штатива
Выбор площадки для штатива
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
10 вопросов, на которые нужно знать ответы каждому фотографу, прежде, чем начнется фотосессия
7 идей для творческой фотосъемки
7 идей для творческой фотосъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера