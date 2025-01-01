Grifon RF-700w рефлектор белый 70 см под байонет Bowens

Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.
Grifon RF-700w – софтрефлектор, предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Для переноски и хранения портретной тарелки, можно отдельно приобрести сумку для софтрефлектора https://photogora.ru/kofr/studio_bag/fotokvant-bbd-70-sumka-dlya-softreflekto/
Falcon Eyes PCA-22M – комплект дополнительных колесиков (роликов) c системой тормоза для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм.
Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.
Manfrotto 1052BAC-3 Master stand Kit – набор профессиональных алюминиевых стоек Manfrotto 1052BAC для студийного оборудования. Стойки изготовлены по технологии Adapto. Снабжены пневмоамортизаторами. Максимальная нагрузка стойки 5 кг. Цвет черный.
Falcon Eyes RF-AC425 – радиосинхронизатор предназначен для удаленного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании добавочных приемников RF-AC425R) по радиоканалу. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.
Falcon Eyes RF-AC425R – приемник (ресивер) для радиосинхронизатора Falcon Eyes RF-AC425, предназначен для подключения дополнительной студийной вспышки. Рабочая частота – 433 МГц, радиус действия – до 30 метров.
Phottix Stay-Put II L – сумка для песочного противовеса, изготовленная из полиэстера.
Заполняется песком и вешается на плечо консоли штатива или стойки в качестве противовеса. Благодаря этому уравновешивается до 15 кг фотоприборов на другом плече. Применение сумки дает возможность надежно установить любую световую стойку там, где это необходимо при съемках на улице, либо в студии. Используется в журавлях и стойках C-Stand.
