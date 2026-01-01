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Godox SA-07 заслонка отсекающая четырехлепестковая для S30
Godox SA-07 заслонка отсекающая четырехлепестковая для S30

Godox SA-07 заслонка отсекающая четырехлепестковая для S30

Godox
Артикул: DAN-8716

Godox SA-07 - набор из четырех отсекающих заслонок для S30, которая используется для создания световых пятен различной формы.

Описание

Заслонка Godox SA-07 отсекающая четырехлепестковая для светодиодного осветителя S30, которая используется для создания световых пятен различной формы. Например: прямоугольник, треугольник, неправильный многоугольник и т.п. Лепестки устанавливаются в слот проекционной насадки SA-P (продается отдельно). На торце металических лепестков нанесены отметки для лучшего регулирования светового потока.


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