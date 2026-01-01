Godox SA-07 заслонка отсекающая четырехлепестковая для S30

Арт. DAN-7757

Raylab Magic Arm RL-GMA11 - шарнирный кронштейн мэджик арм для установки фото и видео оборудования на башмак камеры, штатив или стойку.Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом, что позволяет быстро установить оборудование в нужно положение. Длина кронштейна: 29 см.