Godox SA-07 заслонка отсекающая четырехлепестковая для S30

Заслонка Godox SA-07 отсекающая четырехлепестковая для светодиодного осветителя S30, которая используется для создания световых пятен различной формы. Например: прямоугольник, треугольник, неправильный многоугольник и т.п. Лепестки устанавливаются в слот проекционной насадки SA-P (продается отдельно). На торце металических лепестков нанесены отметки для лучшего регулирования светового потока.
Raylab Magic Arm RL-GMA11 - шарнирный кронштейн мэджик арм для установки фото и видео оборудования на башмак камеры, штатив или стойку.Позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4". Фиксация системы осуществляется одним центральным винтом, что позволяет быстро установить оборудование в нужно положение. Длина кронштейна: 29 см.