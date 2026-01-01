Godox SA-P проекционная насадка с линзой SA-01 85 мм для S30

Описание

Насадка представляет собой тубус для крепления сменных линз (опционально) серии SA с фокусным расстоянием 60, 85 или 150 мм. Каждая из трех сменных линз в серии SA позволяет проецировать луч света определенного диаметра с возможностью фокуссировки и размытия его границ.

Линза устанавливается в тубус проекционной насадки при помощи крепежного адаптера и поджимается винтом. Фокусировка луча светового пятна осуществляется приближением или отдалением линзы от источника света.

Изменение и точное регулирование диаметра светового пятна возможно при совместном использовании с ирисовой диафрагмой Godox SA-06 для S30.