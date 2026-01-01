Godox SA-P проекционная насадка с линзой SA-01 85 мм для S30

Godox VSA-GS4 набор масок гобо.
Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Проекционная насадка Godox SA-P с линзой SA-01 85 мм для S30.
Проекционная насадка со сменной линзой с фокусным расстоянием 85 мм в комплекте, для светодиодного осветителя Godox S30. Используется совместно с другими аксессуарами серии SA для создания световых или цветовых эффектов.
Насадка представляет собой тубус для крепления сменных линз (опционально) серии SA с фокусным расстоянием 60, 85 или 150 мм. Каждая из трех сменных линз в серии SA позволяет проецировать луч света определенного диаметра с возможностью фокуссировки и размытия его границ.
Линза устанавливается в тубус проекционной насадки при помощи крепежного адаптера и поджимается винтом. Фокусировка луча светового пятна осуществляется приближением или отдалением линзы от источника света.
Изменение и точное регулирование диаметра светового пятна возможно при совместном использовании с ирисовой диафрагмой Godox SA-06 для S30.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant GMW-02 маска гобо 58 мм жалюзи - насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне.
Godox SA-06– ирисовая диафрагма для фокусируемого осветителя Godox S30 для применения совместно с проекционной насадкой SA-P.
Fotokvant GMW-38 маска гобо 58 мм круг - насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне.
Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30.
Держатель масок GOBO для проекционной насадки Godox SA-P, используется со светодиодными осветителями Godox S30. Изготовлен из металла. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.
Осветитель Godox S60 светодиодный фокусируемый.
Светодиодный, фокусируемый осветитель мощностью 60 Вт. Световая температура - 5600 К, индекс CRI/TLCI >96. Управление осуществляется через выносной блок. Также есть возможность управления с помощью пульта ДУ, по технологии DMX512, со смартфона по Bluetooth. Байонет - Godox S. Вес - 1,4 кг.
Фокусируемый светодиодный осветитель Godox S30.
Светодиодные осветитель мощностью до 30 Вт, с цветовой температурой 5600±150 К. Регулировка яркости возможна в пределах 10-100%, угол раскрытия светового луча от 6 до 55 градусов, коофициэнты CRI/TLCI >96. Осветитель имеет байонет Godox S30 и ЖК-дисплей. Питание возможно от аккумулятора NP-F или внешнего источника USB. Вес - 0,9 кг.
Godox SA-09 – набор из 6 металлических масок диаметром 66 мм для формирования светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки.
Зажим-прищепка Kupo KCP-360B Ali Clamp black.
Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8". Вес - 0,32 кг. Цвет - черный.
