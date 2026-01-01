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-10 %
Godox AD200Pro-PC защита силиконовая для AD200Pro
Godox AD200Pro-PC защита силиконовая для AD200Pro
Godox AD200Pro-PC защита силиконовая для AD200Pro

Godox AD200Pro-PC защита силиконовая для AD200Pro

Godox
Артикул: DAN-9152

Защита силиконовая Godox AD200Pro-PC предназначена для аккумуляторных вспышек Godox Witstro AD200 и Godox Witstro AD200Pro, имеет выступающие эластичные ребра, оберегает жидкокристаллический экран от повреждений и предотвращает случайные нажатия кнопок. Корпус не только предохраняет вспышку от ударов, но и служит мини-стендом для установки на горизонтальных поверхностях, например, при направлении вспышки в потолок. Кроме того, силиконовая защита Godox AD200Pro-PC не помешает установить вспышку на винт 1/4" осветительной стойки или рига.

Описание

Характеристики:

Совместимость Аккумуляторные вспышки AD200, AD200Pro
Материал силиконовая
Ширина ок.65 мм

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