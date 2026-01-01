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Fotokvant GRID-3090 соты для софтбокса 30х90 см
Fotokvant GRID-3090 соты для софтбокса 30х90 см
Fotokvant GRID-3090 соты для софтбокса 30х90 см
Fotokvant GRID-3090 соты для софтбокса 30х90 см

Fotokvant GRID-3090 соты для софтбокса 30х90 см

Fotokvant
Артикул: DAN-3405

Соты Fotokvant GRID-3090 для софтбокса размером 30х90 см.

Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-3090BW.

Описание

Рекомендуется использовать, когда требуется резко отделить светом предмет от фона или полностью убрать боковой свет от софтбокса. Сотовые решетки создают более направленный свет, лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде, что облегчает перевозку и хранение.

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Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 15 ч

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