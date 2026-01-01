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-10 %
Godox R200 головка импульсная кольцевая для AD200
Godox R200 головка импульсная кольцевая для AD200
Godox R200 головка импульсная кольцевая для AD200
Godox R200 головка импульсная кольцевая для AD200
Godox R200 головка импульсная кольцевая для AD200
Godox R200 головка импульсная кольцевая для AD200

Godox R200 головка импульсная кольцевая для AD200

Godox
Артикул: DAN-9576

Голова выносная для вспышек Godox Witstro AD200/200Pro, максимальная мощность 200 Вт·c. Пилотный свет LED 10Вт. Кольцевая форма, складной кронштейн FLB-01 для крепления к фотокамере, кронштейн UBB-01 для установки фотозонта, сумка CB57 для вспышки.

Описание

Импульсная головка Godox R200 присоединяется к аккумуляторным вспышкам Godox Witstro AD200Pro и Godox Witstro AD200, чтобы создать практически бестеневое освещение с плавным светотеневым переходом. При этом, Godox R200 помогает передавать все детали, а также создает красивый контур вокруг объекта съемки, что трудно достичь с другими источниками света. Устройство имеет собственную импульсную газоразрядную лампу мощностью до 200 Вт·c и пилотный LED свет 10 Вт (20 светодиодов).

Импульсная головка формирует оригинальные блики кольцевой формы на объектах съемки или в глазах модели. Пилотный свет можно использовать не только как моделирующий, но и для устранения эффекта «красных глаз» в портретной съемке.

Godox R200 разработана для фотографов, специализирующихся на портретных, бьюти или фэшн съемках, предметных съемках, макросъемках и других.

Головка отлично подойдет для случаев, когда нужен компактный кольцевой импульсный источник света в студии или на выезде.

Характеристики: 

  • Совместимость - Godox Witstro AD200, Witstro AD200Pro
  • Мощность - 200Вт
  • Цветовая температура - 5800±200K
  • Пилотный свет LED лампа - 10Вт (20 светодиодов)
  • Освещенность (на расстоянии 0.5 метра) - 1300лк
  • Цветовая температура пилотного света - 4500±300K
  • Регулировка пилотного света - 3 ступени
  • Размер - 188х188х60mm
  • Вес - 0.64кг
  • Размер упаковки - 280х265х150 мм
  • Вес с упаковкой - 1.65 кг

Комплектация

  • Головка импульсная Godox R200 кольцевая для AD200
  • Кронштейн складной FLB-01
  • Адаптер для зонта UBB-01
  • Сумка CB57
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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