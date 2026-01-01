Godox R200 головка импульсная кольцевая для AD200

Импульсная головка Godox R200 присоединяется к аккумуляторным вспышкам Godox Witstro AD200Pro и Godox Witstro AD200, чтобы создать практически бестеневое освещение с плавным светотеневым переходом. При этом, Godox R200 помогает передавать все детали, а также создает красивый контур вокруг объекта съемки, что трудно достичь с другими источниками света. Устройство имеет собственную импульсную газоразрядную лампу мощностью до 200 Вт·c и пилотный LED свет 10 Вт (20 светодиодов).
Импульсная головка формирует оригинальные блики кольцевой формы на объектах съемки или в глазах модели. Пилотный свет можно использовать не только как моделирующий, но и для устранения эффекта «красных глаз» в портретной съемке.
Godox R200 разработана для фотографов, специализирующихся на портретных, бьюти или фэшн съемках, предметных съемках, макросъемках и других.
Головка отлично подойдет для случаев, когда нужен компактный кольцевой импульсный источник света в студии или на выезде.
Характеристики:
- Совместимость - Godox Witstro AD200, Witstro AD200Pro
- Мощность - 200Вт
- Цветовая температура - 5800±200K
- Пилотный свет LED лампа - 10Вт (20 светодиодов)
- Освещенность (на расстоянии 0.5 метра) - 1300лк
- Цветовая температура пилотного света - 4500±300K
- Регулировка пилотного света - 3 ступени
- Размер - 188х188х60mm
- Вес - 0.64кг
- Размер упаковки - 280х265х150 мм
- Вес с упаковкой - 1.65 кг