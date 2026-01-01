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-10 %
Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color осветитель ручной
Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color осветитель ручной

Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color осветитель ручной

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8384

Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color - 200 светодиодов, плавная регулировка яркости от 10 до 100%, Bi-color, предустановленные световые динамические режимы, возможность питания от аккумулятора NPF (в комплект не входит) или от сети. ИК пульт ДУ в комплекте.
Благодаря эргономичной форме корпуса, осветитель удобно держать в руке даже длительное время. Узкая стрип-форма помогает быстро изменять направление и яркость светового потока для выделения отдельных участков сцены или создания динамических световых эффектов при видеосъемке.

Описание

Осветитель работает в режиме Bi-color, выдавая ровный непрерывный световой поток с заданной яркостью и цветовой температурой, или в режиме световых динамических спецэффектов. Предустановленные спецэффекты («папарацци», «фейерверк», «неисправная лампа», «молния», «TV», «стробоскоп», сигнал «SOS») могут использоваться при съемках игрового кино, освещения театральных сцен или, чтобы разнообразить и «оживить » другие виды съемок.
Осветитель управляется 5 кнопками, расположенными на корпусе. Установленные параметры отражаются на дисплее, что делает управление интуитивно понятным.
Дистанционное управление при помощи комплектного инфракрасного пульта позволяет удаленно включать и выключать осветитель, регулировать яркость и цветовую температуру, задавать предустановленные световые динамические режимы и скорость их воспроизведения. Кроме того, на пульте управления имеются 3 горячие клавиши, устанавливающие 10%, 50% и 100% яркости освещения в выбранном режиме (Bi-color или режиме спецэффектов).
На корпусе осветителя предусмотрены два крепежных отверстия 1/4” для установки на осветительную стойку или держатель с соответствующим винтом.
Чехол на молнии для переноски и хранения осветителя, защитит оборудование от повреждений и царапин во время транспортировки.

Характеристики:

  • Размер осветителя - 560х48х27 мм.
  • Вес - 250 г.
  • Цветовая температура 3000–6000К
  • Индекс цветопередачи CRI≥93
  • Мощность - 20 Вт

Комплектация

Комплектация:

  • Осветитель StripLight 200 LED
  • Сетевой адаптер
  • Пульт ДУ
  • Чехол для хранения
  • Руководство по эксплуатации

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  • Можно резать под любой размер.
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