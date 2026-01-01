Falcon Eyes StripLight 200 LED Bi-color осветитель ручной

Описание

Осветитель работает в режиме Bi-color, выдавая ровный непрерывный световой поток с заданной яркостью и цветовой температурой, или в режиме световых динамических спецэффектов. Предустановленные спецэффекты («папарацци», «фейерверк», «неисправная лампа», «молния», «TV», «стробоскоп», сигнал «SOS») могут использоваться при съемках игрового кино, освещения театральных сцен или, чтобы разнообразить и «оживить » другие виды съемок.

Осветитель управляется 5 кнопками, расположенными на корпусе. Установленные параметры отражаются на дисплее, что делает управление интуитивно понятным.

Дистанционное управление при помощи комплектного инфракрасного пульта позволяет удаленно включать и выключать осветитель, регулировать яркость и цветовую температуру, задавать предустановленные световые динамические режимы и скорость их воспроизведения. Кроме того, на пульте управления имеются 3 горячие клавиши, устанавливающие 10%, 50% и 100% яркости освещения в выбранном режиме (Bi-color или режиме спецэффектов).

На корпусе осветителя предусмотрены два крепежных отверстия 1/4” для установки на осветительную стойку или держатель с соответствующим винтом.

Чехол на молнии для переноски и хранения осветителя, защитит оборудование от повреждений и царапин во время транспортировки.



Характеристики: