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YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 5500K
YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 5500K
YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 5500K

YongNuo YN808 кольцевой светодиодный осветитель 800 LED 5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3570

Кольцевой светодиодный осветитель YongNuo YN808, 800 LED 5500K.

Осветитель кольцевой с цветовой температурой 5500 K. Имеет 800 светодиодов, которые обеспечивают мощный 48 Вт световой поток в 6200 Люмен. Работает от сетевого адаптера, типа YongNuo FJ-SW1205000E (приобретается отдельно).

Описание

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP-F (или аналогичных им), или внешнего блока питания, который очень удобен для длительного использования. Аккумуляторные батареи, также как и блок питания, приобретаются отдельно.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ. Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале).

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).

Крайне полезным решением стало добавление двух USB-выходов, что позволяет заряжать смартфон или любой другой гаджет прямо от светильника. В кольцо можно установить крепления для камеры или держатель для смартфона. Для этого предусмотрено отверстия под винт 1/4" и два холодных башмака.

Характеристики:

  • источник освещения - 800 LED светодиодов
  • внешнее питание - источник постоянного напряжения
  • управление ДУ - есть
  • цветовая температура - 5500K
  • яркость - 6200 LM
  • угол освещения, град. - 55
  • вес, г - 2285
  • размер, мм - 550х550х55

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