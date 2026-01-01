Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы

Описание

Fotokvant FLH-45 – складной винт 1/4" с ушком для крепления камеры

Fotokvant FLH-45 (артикул NVF-9997) – это компактный складной винт с резьбой 1/4" и удобным ушком, предназначенный для крепления фотоаппаратов и другого оборудования к штативам, моноподам, быстросъёмным площадкам и другим устройствам с соответствующим резьбовым соединением. Благодаря складному ушку, винт позволяет надёжно зафиксировать камеру, а также использовать его для крепления ремня или темляка.

Винт изготовлен из прочного металла, что гарантирует долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Компактный размер и складная конструкция делают его удобным для хранения и транспортировки. Это незаменимый аксессуар для фотографов, которым важна безопасность и удобство работы с техникой.

Назначение и применение

Крепление камеры на штатив: надёжная фиксация фотоаппарата на штативе, моноподе или быстросъёмной площадке.

надёжная фиксация фотоаппарата на штативе, моноподе или быстросъёмной площадке. Крепление ремня или темляка: ушко позволяет прикрепить ремень для дополнительной безопасности.

ушко позволяет прикрепить ремень для дополнительной безопасности. Универсальность: подходит для большинства фотоаппаратов, экшн-камер и другого оборудования с резьбой 1/4".

подходит для большинства фотоаппаратов, экшн-камер и другого оборудования с резьбой 1/4". Безопасность оборудования: предотвращает случайное падение камеры при использовании ремня.

предотвращает случайное падение камеры при использовании ремня. Гайка: винт может быть использован совместно с гайкой Fotokvant FLH-71 гайка 1/4 дюйма

Ключевые особенности

Резьба 1/4": стандартное крепление для большинства фотоаппаратов и штативов.

стандартное крепление для большинства фотоаппаратов и штативов. Складное ушко: позволяет удобно крепить ремень и компактно хранить винт.

позволяет удобно крепить ремень и компактно хранить винт. Металлическая конструкция: прочная и долговечная.

прочная и долговечная. Компактный размер: легко помещается в любую сумку.

легко помещается в любую сумку. Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Технические характеристики

Тип: складной винт для крепления камеры

складной винт для крепления камеры Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: FLH-45

FLH-45 Резьба: 1/4"

1/4" Материал: металл

металл Конструкция: складное ушко

складное ушко Применение: фотоаппараты, штативы, моноподы, быстросъёмные площадки

Как использовать винт

Крепление камеры: вкрутите винт в резьбовое гнездо камеры (1/4"). Фиксация на штативе: закрепите камеру на штативе или моноподе. Крепление ремня: проденьте ремень или темляк через складное ушко для дополнительной безопасности. Складывание: при необходимости сложите ушко для компактного хранения.

Преимущества использования

Надёжность: прочная металлическая конструкция.

прочная металлическая конструкция. Удобство: складное ушко для крепления ремня.

складное ушко для крепления ремня. Компактность: легко хранить и транспортировать.

легко хранить и транспортировать. Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение