Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы

Fotokvant FLH-45 – складной винт 1/4" с ушком для крепления камеры
Fotokvant FLH-45 (артикул NVF-9997) – это компактный складной винт с резьбой 1/4" и удобным ушком, предназначенный для крепления фотоаппаратов и другого оборудования к штативам, моноподам, быстросъёмным площадкам и другим устройствам с соответствующим резьбовым соединением. Благодаря складному ушку, винт позволяет надёжно зафиксировать камеру, а также использовать его для крепления ремня или темляка.
Винт изготовлен из прочного металла, что гарантирует долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Компактный размер и складная конструкция делают его удобным для хранения и транспортировки. Это незаменимый аксессуар для фотографов, которым важна безопасность и удобство работы с техникой.
Назначение и применение
- Крепление камеры на штатив: надёжная фиксация фотоаппарата на штативе, моноподе или быстросъёмной площадке.
- Крепление ремня или темляка: ушко позволяет прикрепить ремень для дополнительной безопасности.
- Универсальность: подходит для большинства фотоаппаратов, экшн-камер и другого оборудования с резьбой 1/4".
- Безопасность оборудования: предотвращает случайное падение камеры при использовании ремня.
- Гайка: винт может быть использован совместно с гайкой Fotokvant FLH-71 гайка 1/4 дюйма
Ключевые особенности
- Резьба 1/4": стандартное крепление для большинства фотоаппаратов и штативов.
- Складное ушко: позволяет удобно крепить ремень и компактно хранить винт.
- Металлическая конструкция: прочная и долговечная.
- Компактный размер: легко помещается в любую сумку.
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
Технические характеристики
- Тип: складной винт для крепления камеры
- Бренд: Fotokvant
- Модель: FLH-45
- Резьба: 1/4"
- Материал: металл
- Конструкция: складное ушко
- Применение: фотоаппараты, штативы, моноподы, быстросъёмные площадки
Как использовать винт
- Крепление камеры: вкрутите винт в резьбовое гнездо камеры (1/4").
- Фиксация на штативе: закрепите камеру на штативе или моноподе.
- Крепление ремня: проденьте ремень или темляк через складное ушко для дополнительной безопасности.
- Складывание: при необходимости сложите ушко для компактного хранения.
Преимущества использования
- Надёжность: прочная металлическая конструкция.
- Удобство: складное ушко для крепления ремня.
- Компактность: легко хранить и транспортировать.
- Универсальность: подходит для различных типов оборудования.
Совместимость с оборудованием
- Фотоаппараты: большинство зеркальных, беззеркальных и компактных камер.
- Штативы: любые штативы и моноподы с резьбой 1/4".
- Быстросъёмные площадки: стандартные площадки для штативов.
Уход и хранение
- Храните винт в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Избегайте чрезмерного затягивания, чтобы не повредить резьбу.