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-10 %
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы

Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы

Fotokvant
Артикул: NVF-9996

Fotokvant FLH-45 - складной винт 1/4". Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4".

Описание

Fotokvant FLH-45 – складной винт 1/4" с ушком для крепления камеры

Fotokvant FLH-45 (артикул NVF-9997) – это компактный складной винт с резьбой 1/4" и удобным ушком, предназначенный для крепления фотоаппаратов и другого оборудования к штативам, моноподам, быстросъёмным площадкам и другим устройствам с соответствующим резьбовым соединением. Благодаря складному ушку, винт позволяет надёжно зафиксировать камеру, а также использовать его для крепления ремня или темляка.

Винт изготовлен из прочного металла, что гарантирует долговечность и надёжность при интенсивной эксплуатации. Компактный размер и складная конструкция делают его удобным для хранения и транспортировки. Это незаменимый аксессуар для фотографов, которым важна безопасность и удобство работы с техникой.

Назначение и применение

  • Крепление камеры на штатив: надёжная фиксация фотоаппарата на штативе, моноподе или быстросъёмной площадке.
  • Крепление ремня или темляка: ушко позволяет прикрепить ремень для дополнительной безопасности.
  • Универсальность: подходит для большинства фотоаппаратов, экшн-камер и другого оборудования с резьбой 1/4".
  • Безопасность оборудования: предотвращает случайное падение камеры при использовании ремня.
  • Гайка: винт может быть использован совместно с гайкой Fotokvant FLH-71 гайка 1/4 дюйма

Ключевые особенности

  • Резьба 1/4": стандартное крепление для большинства фотоаппаратов и штативов.
  • Складное ушко: позволяет удобно крепить ремень и компактно хранить винт.
  • Металлическая конструкция: прочная и долговечная.
  • Компактный размер: легко помещается в любую сумку.
  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Технические характеристики

  • Тип: складной винт для крепления камеры
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: FLH-45
  • Резьба: 1/4"
  • Материал: металл
  • Конструкция: складное ушко
  • Применение: фотоаппараты, штативы, моноподы, быстросъёмные площадки

Как использовать винт

  1. Крепление камеры: вкрутите винт в резьбовое гнездо камеры (1/4").
  2. Фиксация на штативе: закрепите камеру на штативе или моноподе.
  3. Крепление ремня: проденьте ремень или темляк через складное ушко для дополнительной безопасности.
  4. Складывание: при необходимости сложите ушко для компактного хранения.

Преимущества использования

  • Надёжность: прочная металлическая конструкция.
  • Удобство: складное ушко для крепления ремня.
  • Компактность: легко хранить и транспортировать.
  • Универсальность: подходит для различных типов оборудования.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните винт в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Избегайте чрезмерного затягивания, чтобы не повредить резьбу.

Комплектация

В стандартную поставку входит складной винт Fotokvant FLH-45 – 1 шт.

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