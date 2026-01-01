Raylab RL-0418 Kit светодиодный осветитель кольцевой. 

Кольцевые осветители позволяют получить прекрасное равномерное освещение, отсутствие лишних теней, ровный цвет кожи и необычный эффект ореола в глазах модели. Также, данный вид ламп незаменим при предметной съемке, так как заменяет несколько видов оборудования и имитирует естественное освещение.
Характеристики:
- Мощность лампы - 65 Вт
- Цветовая тмпература - 3200-5600 К
- Тип лампы - LED
- Количество ламп - 480
- Срок службы LED - 30 000 часов
- CRI - ≥95
- TLC - ≥95
- Световой поток - 4800 Лм
- Регулировка мощности - плавная
- Питание - AC100~240V
- Система охлаждения - пассивное
- Рабочая температура - 20-65°C
- Питание пульта - 2хAAA
- Дальность действия - <10м
- Сетевой кабель - 2.8 м
- Вес осветителя - 1.4 кг
- Вес в упаковке - 4 кг
- Размер в упаковке - 481х91х440 мм
- Аккумулятор - не включен