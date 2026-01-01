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Raylab RL-0418 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0418 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0418 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0418 Kit светодиодный осветитель кольцевой
Raylab RL-0418 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Raylab RL-0418 Kit светодиодный осветитель кольцевой

Raylab
Артикул: DAN-7661

Raylab RL-0418 Kit светодиодный осветитель кольцевой. 

480 светодиодов обеспечивают мощность 65 Вт. Лампы изготовлены по современным стандартам качества и крайне долговечны, срок жизни диода составляет до 30000 часов работы. Корпус выполнен из матового материала, исключающего лишние блики и отражения, к тому же обладающего хорошей теплоотдачей. Лампа закреплена на подвижную голову, угол наклона регулируется в пределах 160 градусов. Внешний диаметр осветителя — 45,7см, внутренний - 30 см.

Описание

Кольцевые осветители позволяют получить прекрасное равномерное освещение, отсутствие лишних теней, ровный цвет кожи и необычный эффект ореола в глазах модели. Также, данный вид ламп незаменим при предметной съемке, так как заменяет несколько видов оборудования и имитирует естественное освещение. 

Характеристики: 

  • Мощность лампы - 65 Вт
  • Цветовая тмпература - 3200-5600 К
  • Тип лампы - LED
  • Количество ламп - 480
  • Срок службы LED - 30 000 часов
  • CRI - ≥95
  • TLC - ≥95
  • Световой поток - 4800 Лм
  • Регулировка мощности - плавная
  • Питание - AC100~240V
  • Система охлаждения - пассивное
  • Рабочая температура - 20-65°C
  • Питание пульта - 2хAAA
  • Дальность действия - <10м
  • Сетевой кабель - 2.8 м
  • Вес осветителя - 1.4 кг
  • Вес в упаковке - 4 кг
  • Размер в упаковке - 481х91х440 мм
  • Аккумулятор - не включен

Комплектация

Комплектация - адаптер, держатель смартфона, зеркало, осветитель, пульт управления, стойка, сумка.


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