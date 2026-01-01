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Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой
Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой

Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой

Fujimi
Артикул: DAN-3846

Комплект Fujimi FJ-BEAUTY с кольцевой лампой.

Комплект состоящий из кольцевая лампа диаметром 18", трех креплений для смартфона, шаровой головы, удлинительной штанги, столика для установки оборудования, гибкого держателя микрофона, крепления "multi-clip" , "U" образного крепления и штатив (максимальная высота - 146 см).

Описание

Компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами и регулируемой мощностью светового потока, и цветовой температуры.

Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Внешний диаметр составляет - 455 мм, внутренний - 315 мм. Под белым молочным рассеивателем находятся 480 светодиода. Яркость и цветовая температура регулируются бесступенчато.

Мощность светильника 60 Вт. Вес - 1,27 кг. Питание осуществляется от сети (сетевой адаптер в комплекте).

Характеристики:

  • внешний диаметр - 455 мм
  • внутренний диаметр - 315 мм
  • количество светодиодов - 480 шт
  • световая мощность - 60 Вт
  • регулировка яркости - есть
  • регулировка цветовой температуры света - теплый, мягкий, холодный
  • вес - 1,27 кг

Комплектация

  • Кольцевая лампа диаметром 18 дюймов - 1шт.
  • Блок питания лампы - 1шт.
  • Крепление смартфона - 3шт.
  • Шаровая голова - 1шт.
  • Удлинительная штанга(держатель) - 1шт.
  • Столик для установки оборудования - 1шт.
  • Гибкий держатель микрофона - 1шт.
  • Крепление "multi-clip" - 1шт.
  • "U" образное крепление - 1шт.
  • Штатив (максимальная высота - 146см) - 1шт.

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