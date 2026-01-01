Fujimi FJ-BEAUTY комплект с кольцевой лампой

Компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами и регулируемой мощностью светового потока, и цветовой температуры.
Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Внешний диаметр составляет - 455 мм, внутренний - 315 мм. Под белым молочным рассеивателем находятся 480 светодиода. Яркость и цветовая температура регулируются бесступенчато.
Мощность светильника 60 Вт. Вес - 1,27 кг. Питание осуществляется от сети (сетевой адаптер в комплекте).
Характеристики:
- внешний диаметр - 455 мм
- внутренний диаметр - 315 мм
- количество светодиодов - 480 шт
- световая мощность - 60 Вт
- регулировка яркости - есть
- регулировка цветовой температуры света - теплый, мягкий, холодный
- вес - 1,27 кг