FST RL-40BL светодиодный кольцевой осветитель

Описание

Кольцевой светодиодный осветитель - универсальный инструмент для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для мастеров различных косметологических процедур. Благодаря наличию двух креплений холодный башмак на LED-осветителе можно одновременно закрепить двустороннее косметическое зеркало и смартфон. Плотная матовая рассеивающая поверхность создает мягкое освещение.

Свет, испускаемый этим светильником, имеет максимальную цветовую палитру (CRI 95). Цветовая температура регулируется, т.е. возможно подстроиться практически под любое окружающее освещение. Лампа подключается к электрической сети, но может получать питание и от 2-х аккумуляторов. Это дает возможность использовать ее как в помещении, так и на открытом воздухе.

Кольцевой светодиодный осветитель может работать от пульта дистанционного управления FST RC-01 (в комплект не входит). Для хранения и переноски осветителя предусмотрена сумка, выполненная из прочных материалов. Они надежно защищают осветитель от механических повреждений.

Характеристики: