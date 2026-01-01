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FST RL-40BL светодиодный кольцевой осветитель
FST RL-40BL светодиодный кольцевой осветитель
FST RL-40BL светодиодный кольцевой осветитель
FST RL-40BL светодиодный кольцевой осветитель

FST RL-40BL светодиодный кольцевой осветитель

FST
Артикул: MTG-0073

Кольцевой LED-осветитель с диаметром лампы 35 см, 360 светодиодами, матовой рассеивающей поверхностью.

Обладает CRI 95. Изменение цветовой температуры от 3200 K до 5600 К. Присутствует эффект ореола вокруг зрачка при портретной съемке. Питание от сети или аккумуляторов. Предусмотрены два крепления холодный башмак (для косметического зеркала и смартфона). Подходит для фото- и видеосъемки, пригодится визажистам и стилистам. Вес - 2,0 кг.

Описание

Кольцевой светодиодный осветитель - универсальный инструмент для съемки бьюти-блогов, портретной и предметной съемки, а также для мастеров различных косметологических процедур. Благодаря наличию двух креплений холодный башмак на LED-осветителе можно одновременно закрепить двустороннее косметическое зеркало и смартфон. Плотная матовая рассеивающая поверхность создает мягкое освещение.

Свет, испускаемый этим светильником, имеет максимальную цветовую палитру (CRI 95). Цветовая температура регулируется, т.е. возможно подстроиться практически под любое окружающее освещение. Лампа подключается к электрической сети, но может получать питание и от 2-х аккумуляторов. Это дает возможность использовать ее как в помещении, так и на открытом воздухе.

Кольцевой светодиодный осветитель может работать от пульта дистанционного управления FST RC-01 (в комплект не входит). Для хранения и переноски осветителя предусмотрена сумка, выполненная из прочных материалов. Они надежно защищают осветитель от механических повреждений.

Характеристики:

  • диаметр лампы, см - 35
  • цветовая температура, град. - 3200-5600 К
  • количество светодиодов, шт. - 360
  • диапазон яркости - 10-100%
  • мощность, Вт: 40x2
  • световой поток, Лм - 4000
  • индекс цветопередачи CRI - 95+

Комплектация

  • Кольцевая лампа.
  • Универсальное крепление для смартфонов.
  • Сетевой адаптер.
  • Сумка для переноски.

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