Falcon Eyes SS-300BR студийная вспышка

Арт. NVF-7698

FST E-180 – импульсная студийная вспышка с рефлектором мощностью 180 Дж. Подойдет как для работы в студии, так и на выезде. Диаметр рефлектора для крепления шторок или сот, см – 17,5. Модель совместима со шторками BD-04/BD-200, которые в комплект не входят и должны приобретаться отдельно. Байонет Bowens.