Falcon Eyes SS-300BR студийная вспышка

Характеристики:
- Мощность импульса 300 Дж
- Ведущее число 48
- Цветовая температура 5600±200K
- Диапазон выходной мощности 1,0-6,6 ( с шагом 0,1)
- Лампа пилотного света ML-75/G6.35 220В 75Вт
- Режимы работы пилотной лампы полная мощность/пропорциональная/выкл
- Время перезарядки не более 0,8 сек
- Дальность оптической синхронизации до 10 м
- Дальность радиоуправления до 50 м
- Каналов - 16
- Напряжение на синхроразъеме 5В
- Длительность импульса 1/1300 с
- Способ запуска вспышки оптический датчик/синхроразъем/кнопка TEST/2.4G радиоуправление
- Напряжение питания 200-230В/50Гц
- Охлаждение - естественное
- Предохранитель 5А
- Адаптер для насадок SS (диаметр 95 мм)
- Размер 220 х 210 х 100 мм
- Вес 1,1 кг