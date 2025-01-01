FST L-E27-150 лампа 150 Вт

Арт. MTG-0178Grifon LED LFV-Q50W лампа светодиодная 70 диодов
Grifon LED LFV-Q50W - энергосберегающая светодиодная лампа с высокой светоотдачей, 70 диодов. Цоколь - Е27.
Люминесцентная лампа мощностью 150 Вт оснащена цоколем Е27. Цветовая температура 5500 К.
