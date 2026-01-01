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Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная
Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная
Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная
Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная
Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная

Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная

Raylab
Артикул: MTG-2056

Raylab Rossa RS-400 вспышка студийная. Имеет встроенный приёмник радио синхронизатора, а так же активную систему охлаждения, которая позволяет работать длительное время без перерывов. Моноблок включает в себя 15-ваттную светодиодную лампу, импульсную лампу с коротким импульсом до 1/2200с, высококачественный ЖК-дисплей и встроенный радиоприемник 2,4 ГГц. Специальное отверстие для зонта позволяет его быстро добавить/убрать для изменения освещенности. Байонет Bowens. 

Описание

Характеристики:

  • Точная настройка мощности. 1.0-7.0 с шагом 1 ступень/0,1 ступень.
  • Максимальная мощность 400 Дж
  • Светодиодная лампа 15W LED. Не греется и служит дольше.
  • ЖК-дисплей с простым управлением.
  • Встроенный 2.4GHz беспроводной приемник.
  • Универсальный байонет Bowens.
  • Отверстие для зонта.
  • Супербыстрое время перезарядки от 0.1 до 0.7с.
  • Управление мощностью: ручное: 1.0-7.0, с шагом 1 ступень / 0,1 ступень
  • Время перезарядки: 0.1-0.9 с
  • Режимы вспышки: ручной
  • Длительность импульса: 1/800-1/2200 с
  • Приёмник беспроводного сигнала: встроенный, частота 2.4 ГГц
  • Каналы связи: СН: 00-15
  • Группы: GR: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J
  • Разъем для кабеля синхронизации: 3,5мм
  • Напряжение кабеля синхронизации: 5B, постоянный ток
  • Предохранитель: 10A Предохранитель
  • Рабочее напряжение: AC90-265V 50 / 60Hz
  • Инфракрасный датчик: да

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