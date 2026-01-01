Raylab BS02 журавль

Характеристики:
- Максимальная нагрузка, кг -3
- Вес, кг — 3
- Диаметр секций , мм - 33-29/29-25
- Длина перекладины, см — 200
- Диаметр перекладины, мм — 22
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab BS02 - наклонная стойка-журавль, предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 190 см, длина перекладины - до 200 см. , максимальная нагрузка - 3 кг.
Характеристики:
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Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.
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