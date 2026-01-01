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Raylab BS02 журавль
Raylab BS02 журавль
Raylab BS02 журавль
Raylab BS02 журавль

Raylab BS02 журавль

Raylab
Артикул: DAN-7762

Raylab BS02 - наклонная стойка-журавль, предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 190 см, длина перекладины - до 200 см. , максимальная нагрузка - 3 кг.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка, кг -3
  • Вес, кг — 3
  • Диаметр секций , мм - 33-29/29-25
  • Длина перекладины, см — 200
  • Диаметр перекладины, мм — 22

Комплектация

  • Стойка- 1шт.
  • Перекладина — 1шт.
  • Соединительная муфта — 1шт.
  • Мешок для груза — 1 шт.

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