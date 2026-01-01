Raylab Rossa RS-300 вспышка студийная

Характеристики:
- Точная настройка мощности.
1.0-7.0 сшагом 1 ступень/0,1 ступень.
- Максимальная мощность 300 Дж
- Светодиодная лампа 15W LED. Не греется и служит дольше.
- ЖК-дисплей с простым управлением.
- Встроенный 2.4GHz беспроводной приемник.
- Универсальный байонет Bowens.
- Отверстие для зонта.
- Супербыстрое время перезарядки от 0.1 до 0.7с.
- Управление мощностью: ручное: 1.0-7.0, с шагом 1 ступень / 0,1 ступень
- Время перезарядки: 0.1-0.9 с
- Режимы вспышки: ручной
- Длительность импульса: 1/800-1/2200 с
- Приёмник беспроводного сигнала: встроенный, частота 2.4 ГГц
- Каналы связи: СН: 00-15
- Группы: GR: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J
- Разъем для кабеля синхронизации: 3,5мм
- Напряжение кабеля синхронизации: 5B, постоянный ток
- Предохранитель: 10A Предохранитель
- Рабочее напряжение: AC90-265V 50 / 60Hz
- Инфракрасный датчик: да