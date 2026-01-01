images
images
images
images
Raylab Axio III RX-400 вспышка студийная
Raylab Axio III RX-400 вспышка студийная
Raylab Axio III RX-400 вспышка студийная
Raylab Axio III RX-400 вспышка студийная

Raylab Axio III RX-400 вспышка студийная

Raylab
Артикул: DAN-7628

Студийная вспышка Raylab Axio III RX-400.

Студийный моноблок нового поколения, мощностью 400 Дж. Цветовая температура - 5600 К. Время перезарядки - 1-2 секунды. Ведущее число - 55. Пилотный свет - 75 Вт. Байонет - Bowens.  

Описание

Студийная вспышка Raylab Axio III RX-400 - это легкий и удобный в использовании осветительный прибор со встроенным радиосинхронизатором и высокую скорость перезарядки.

Мощность прибора регулируется в пределах шести стопов. Сенсорные кнопки управления позволяют регулировать мощность импульса и 75 ватной моделирующей лампы. Пилотный свет может работать как в пропорциональном режиме, так и в режиме свободной регулировки мощности.

Прибор обеспечивает стабильную цветовую температуру импульса 5600 К (+/- 200К), а беспроводной синхронизатор поддерживает 4 канала управления.

Байонет Bowens которым оснащена вспышка дает возможность использовать широкий диапазон светоформирующих насадок любых брендов.

Характеристики:

  • мощность - 400 Дж 
  • цветовая температура - 5600 K ± 200
  • пилотный свет - 75 Вт
  • время перезарядки - от 1 до 2 с
  • байонет - Bowens

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Арт. VBR-260
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.

1 420 ₽
В корзину
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Арт. DAN-7742
Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м
Наличие
в наличии 4-10 шт

Raylab LS002- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 260 cм. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки.

2 750 ₽
В корзину
Grifon SBQ-9090 жаропрочный софтбокс квадратный 90х90 см
Арт. FTR-1363
Grifon SBQ-9090 жаропрочный софтбокс квадратный 90х90 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-9090 – предназначен для установки на студийные вспышки, оснащенные байонетом Bowens.

Закрытая конфигурация жаропрочного софтбокса позволяет избегать ненужных бликов и потерь света. Мягкость светотеневого рисунка достигается с помощью рассеивающей поверхности большой площади (90х90 см) со специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. Вес - 1,2 кг.

5 180 ₽
В корзину
E-IMAGE MB36 black фон муслиновый черный 3х6м
E-IMAGE MB36 black фон муслиновый черный 3х6м
Арт. DAN-5822
E-IMAGE MB36 black фон муслиновый черный 3х6м
Наличие
более 10 шт

Фон муслиновый E-IMAGE MB36 black черный, размер - 3х6 м.

Универсальный тканевый фон из муслина. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Ткань мягкая, возможна машинная стирка, отпаривание и глажка. Размер 3х6 м. Цвет - черный.

5 370 ₽
В корзину
Raylab RL-LS190 стойка без амортизации
Raylab RL-LS190 стойка без амортизации
Raylab RL-LS190 стойка без амортизации
Арт. DAN-7746
Raylab RL-LS190 стойка без амортизации
Наличие
в наличии 4-10 шт

Raylab RL-LS190 - легкая, компактная и удобная стойка для установки осветительных приборов и оборудования небольшого размера.

Стойка изготовлена из алюминия, максимальная высота 190 см. Коллекция оборудования BLOGGER сделана из качественных материалов и подойдет не только новичкам и блогерам, но и профессионалам.

1 000 ₽
В корзину

Видео

Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Объективы. Быстро и по делу!
Объективы. Быстро и по делу!
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Урок 3. Цикл видеоуроков про фотографию. Что такое ритм в изображении
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.