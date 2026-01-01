Grifon DS-300 II импульсный моноблок

Небольшой и легкий источник света с креплением Bowens, что позволяет использовать практически любые аксессуары для студийной вспышки. Беспроводной пульт дистанционного управления FT-16 позволяет регулировать уровень мощности и звук зуммера, включать или выключать моделирующий свет, а также активировать вспышку. Оснащен светосинхронизатором с функцией пропуска предварительного импульса.
Защитный стеклянный колпак и кабель синхронизации в комплект не входят. Их следует приобрести отдельно!
Характеристики:
- мощность - 300 Дж
- ведущее число (m ISO 100) - 58
- цветовая температура - 5600±200 K
- управление выходной мощностью - 30 шагов 5.0-8.0 (1/32-1/1)
- пилотный свет - 150 Вт
- время перезарядки - 0.3-1.5 с
- способы запуска - синхрокабель, кнопка Test, ведомый запуск, порт беспроводного управления
- продолжительность вспышки - 1/2000-1/800 с
- предохранитель - 5 A
- размер - 12,5х25х30 см
- вес - 1,6 кг