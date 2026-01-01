Grifon DS-300 II импульсный моноблок

Описание

Небольшой и легкий источник света с креплением Bowens, что позволяет использовать практически любые аксессуары для студийной вспышки. Беспроводной пульт дистанционного управления FT-16 позволяет регулировать уровень мощности и звук зуммера, включать или выключать моделирующий свет, а также активировать вспышку. Оснащен светосинхронизатором с функцией пропуска предварительного импульса.

Защитный стеклянный колпак и кабель синхронизации в комплект не входят. Их следует приобрести отдельно!

Характеристики: