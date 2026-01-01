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Grifon DS-300 II импульсный моноблок
Grifon DS-300 II импульсный моноблок
Grifon DS-300 II импульсный моноблок

Grifon DS-300 II импульсный моноблок

Grifon
Артикул: DAN-5181

Импульсный моноблок Grifon DS-300 II.

Студийный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой от 1 до 1/32. Пилотный свет - лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку. Ведущее число 58, индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32–1/1)Байонет Bowens.

Описание

Небольшой и легкий источник света с креплением Bowens, что позволяет использовать практически любые аксессуары для студийной вспышки. Беспроводной пульт дистанционного управления FT-16 позволяет регулировать уровень мощности и звук зуммера, включать или выключать моделирующий свет, а также активировать вспышку. Оснащен светосинхронизатором с функцией пропуска предварительного импульса.

Защитный стеклянный колпак и кабель синхронизации в комплект не входят. Их следует приобрести отдельно!

Характеристики:

  • мощность - 300 Дж
  • ведущее число (m ISO 100) - 58
  • цветовая температура - 5600±200 K
  • управление выходной мощностью - 30 шагов 5.0-8.0 (1/32-1/1)
  • пилотный свет - 150 Вт
  • время перезарядки - 0.3-1.5 с
  • способы запуска - синхрокабель, кнопка Test, ведомый запуск, порт беспроводного управления
  • продолжительность вспышки - 1/2000-1/800 с
  • предохранитель - 5 A
  • размер - 12,5х25х30 см
  • вес - 1,6 кг

Комплектация

Обратите внимание, что защитный стеклянный колпак и кабель синхронизации необходимо приобрести отдельно!

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