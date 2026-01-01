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Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL

Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL

Godox
Артикул: DAN-7780

Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL. Мощность 100 Дж, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, регулировка от полной до 1/256 мощности, перезарядка 0.01-1.5 с, моделирующая светодиодная лампа 1.8 Вт. Кронштейн AD-E2 и кейс для хранения в комплекте.

Описание

Аккумуляторная вспышка Godox Witstro AD100Pro с поддержкой TTL

Godox Witstro AD100Pro — это легкая, компактная и мощная портативная вспышка, предназначенная для фотографов, работающих как в студии, так и на выезде. Модель обеспечивает энергию импульса до 100 Дж, имеет встроенную беспроводную систему Godox X 2.4 ГГц и полноценную поддержку TTL, что делает ее идеальным выбором для свадебной, репортажной, коммерческой и портретной съемки.

Основные характеристики

  • Мощность: 100 Дж.
  • Регулировка мощности: 1/1 – 1/256 (9 шагов).
  • Время перезарядки: 0.01–1.5 с.
  • Количество импульсов на полной мощности: до 360 (от аккумулятора WB100).
  • Полностью поддерживает функции: TTL/M/Multi камер Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic и Pentax.
  • Синхронизация по кабелю: 3.5 мм
  • Оптическая синхронизация
  • Управления параметрами и дальностью передачи сигнала на расстоянии до 100 метров.
  • Высококачественный яркий и контрастный OLED-дисплей 32х17мм
  • Моделирующий свет: Светодиодный, 1.8 Вт.
  • Беспроводное управление: Godox X 2.4 ГГц (до 100 м).
  • Синхронизация: HSS до 1/8000 с.
  • Дисплей: OLED 32×17 мм.
  • Вес: 1.15 кг (с аккумулятором).
  • Литиевый аккумулятор большой емкости 2600мАч
  • Поддержка светомодификаторов с круглым магнитным креплением
  • Поддержка светомодификаторов с байонетом Bowens через адаптер Godox S2 (приобретается дополнительно)
  • Кейс для хранения в комплекте

Ключевые особенности

  • Компактность и «карманный» формат: Несмотря на мощность 100 Дж, вспышка имеет небольшие размеры, что делает ее удобной для путешествий и выездных съемок.
  • Поддержка TTL и HSS: Полная совместимость с системами TTL камер Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic и Pentax, а также высокоскоростная синхронизация до 1/8000 с.
  • Встроенная беспроводная система Godox X: Позволяет управлять вспышкой на расстоянии до 100 м и интегрировать ее в многоламповые схемы.
  • Универсальность крепления модификаторов: Совместимость с аксессуарами на магнитном креплении (AK-R1) и, через адаптер Godox S2, с модификаторами на байонете Bowens.
  • OLED-дисплей: Яркий и контрастный экран для быстрой и точной настройки всех параметров.
  • Аккумуляторное питание: Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 2600 мАч обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности и быструю перезарядку.
  • Обновление прошивки через USB-C: Современный порт для обновления встроенного ПО.

Для чего используется

Вспышка AD100Pro является универсальным инструментом для широкого круга фотографов:

  • Свадебная и репортажная съемка: Легкая и компактная, она не утяжеляет оборудование и позволяет быстро реагировать на изменения.
  • Портретная съемка: Обеспечивает мягкий, контролируемый свет.
  • Коммерческая съемка: Высокая мощность и точность управления.
  • Выездная и стрит-фотография: Автономность и портативность позволяют снимать в любых условиях.

Комплектация

  • Вспышка AD100Pro — 1 шт.
  • Литий-ионный аккумулятор WB100 — 1 шт.
  • Зарядное устройство VC26 — 1 шт.
  • Сетевой адаптер — 1 шт.
  • Кронштейн AD-E2 — 1 шт.
  • Кабель USB — Type-C — 1 шт.
  • Кейс для хранения — 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон — 1 шт.

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