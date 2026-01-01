Godox Witstro AD100Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL

Аккумуляторная вспышка Godox Witstro AD100Pro с поддержкой TTL
Godox Witstro AD100Pro — это легкая, компактная и мощная портативная вспышка, предназначенная для фотографов, работающих как в студии, так и на выезде. Модель обеспечивает энергию импульса до 100 Дж, имеет встроенную беспроводную систему Godox X 2.4 ГГц и полноценную поддержку TTL, что делает ее идеальным выбором для свадебной, репортажной, коммерческой и портретной съемки.
Основные характеристики
- Мощность: 100 Дж.
- Регулировка мощности: 1/1 – 1/256 (9 шагов).
- Время перезарядки: 0.01–1.5 с.
- Количество импульсов на полной мощности: до 360 (от аккумулятора WB100).
- Полностью поддерживает функции: TTL/M/Multi камер Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic и Pentax.
- Синхронизация по кабелю: 3.5 мм
- Оптическая синхронизация
- Управления параметрами и дальностью передачи сигнала на расстоянии до 100 метров.
- Высококачественный яркий и контрастный OLED-дисплей 32х17мм
- Моделирующий свет: Светодиодный, 1.8 Вт.
- Беспроводное управление: Godox X 2.4 ГГц (до 100 м).
- Синхронизация: HSS до 1/8000 с.
- Дисплей: OLED 32×17 мм.
- Вес: 1.15 кг (с аккумулятором).
- Литиевый аккумулятор большой емкости 2600мАч
- Поддержка светомодификаторов с круглым магнитным креплением
- Поддержка светомодификаторов с байонетом Bowens через адаптер Godox S2 (приобретается дополнительно)
- Кейс для хранения в комплекте
Ключевые особенности
- Компактность и «карманный» формат: Несмотря на мощность 100 Дж, вспышка имеет небольшие размеры, что делает ее удобной для путешествий и выездных съемок.
- Поддержка TTL и HSS: Полная совместимость с системами TTL камер Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic и Pentax, а также высокоскоростная синхронизация до 1/8000 с.
- Встроенная беспроводная система Godox X: Позволяет управлять вспышкой на расстоянии до 100 м и интегрировать ее в многоламповые схемы.
- Универсальность крепления модификаторов: Совместимость с аксессуарами на магнитном креплении (AK-R1) и, через адаптер Godox S2, с модификаторами на байонете Bowens.
- OLED-дисплей: Яркий и контрастный экран для быстрой и точной настройки всех параметров.
- Аккумуляторное питание: Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 2600 мАч обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности и быструю перезарядку.
- Обновление прошивки через USB-C: Современный порт для обновления встроенного ПО.
Для чего используется
Вспышка AD100Pro является универсальным инструментом для широкого круга фотографов:
- Свадебная и репортажная съемка: Легкая и компактная, она не утяжеляет оборудование и позволяет быстро реагировать на изменения.
- Портретная съемка: Обеспечивает мягкий, контролируемый свет.
- Коммерческая съемка: Высокая мощность и точность управления.
- Выездная и стрит-фотография: Автономность и портативность позволяют снимать в любых условиях.