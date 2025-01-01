images
Godox XproII F для Fujifilm пульт-радиосинхронизатор

Godox
Артикул: OLE-1891

Пульт-радиосинхронизатор для Fujifilm поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.

Описание

Пульт-радиосинхронизатор оборудован быстросъемным замком для фиксации в "башмаке" камеры для удобства работы. 

Пульт оснащен модулем Bluetooth, благодаря которому параметры освещения можно легко настроить прямо на гаджетах Android или iOS через приложение Godox Flash.

Функция Godox TCM позволяет мгновенно переходить из режима TTL в ручной режим с сохранением параметров и обратно.

Характеристики:

Источник питания2*АА батареи
TTL автовспышкаДа
Ручной режим вспышкиДа
Стробоскопическая вспышкаДа
Высокоскоростная синхронизацияУстанавливается на камере
Синхронизация по второй шторкеУстанавливается на камере
Компенсация экспозиции вспышки+3EV, с шагом 1/3 EV
Фиксация экспозиции вспышкиДа
Подсветка автофокусировкиДа
Моделирующая лампаУправление моделирующей лампой с помощью синхронизатора
Звуковая индикацияУправление звуковой индикацией при срабатывании вспышки
Беспроводное срабатываниеПриемник может управлять срабатыванием камеры через 2,5-мм гнездо синхронизации
Настройка ZOOMРегулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200
Функция TCMПреобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M
Функция памятиНастройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска
ДисплейБольшой ЖК-дисплей, возможность отключения подсветки
Дистанция срабатывания (прибл.)0-100 м
Встроенный беспроводной модуль2.4ГГц
Режим модуляцииMSK
Каналы32
Беспроводные идентификаторы01-99
Группы5-16 (выбирается в меню)
Размеры95*62*49мм
Вес нетто93 г

