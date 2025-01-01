Godox XproII F для Fujifilm пульт-радиосинхронизатор

Арт. OLE-3733

до конца распродажи 8 дн, 22 ч

Жаропрочный стрипбокс размером 30х160 см. Байонет Bowens. В комплекте сотовая насадка, маска (две полоски на липучках из черной синтетической ткани, с помощью которой можно дополнительно сузить световой поток), два диффузора (рассеивателя) и сумка для транспортировки и хранения. Оснащен 2 вентиляционными отверстиями. Используется для создания мягкого освещения.