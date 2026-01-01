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-10 %
Godox Ving V1N TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Nikon
Godox Ving V1N TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Nikon
Godox Ving V1N TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Nikon

Godox Ving V1N TTL вспышка накамерная с круглой головкой для Nikon

Godox
Артикул: DAN-4206

Вспышка накамерная Godox Ving V1N TTL с круглой головкой для Nikon.

Накамерная вспышка мощностью 76 Дж для Nikon. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.

Описание

Круглая форма головы является одной из основных особенностей данной модели, она позволяет получить совершенно круглый световой пучок света студийного качества для мягкого и естественного освещения.

Зумирование управляется автоматически или вручную и позволяет создать необходимый угол свечения для экономии батареи и сокращения времени перезарядки.

Обладая большой мощностью, широким набором функций и возможностью установки различных аксессуаров на магнитном креплении, вспышка подходит для съемки портретов, свадеб, репортажей (в том числе спортивных), трэвел съемки, предметной съемки и т.д.

Вспышка предоставляет полный контроль экспозиции. Она является усовершенствованным источником света с функциями, которые отвечают самым современным требованиям фотографов. Кроме полной совместимости с режимом TTL, вспышка поддерживает режим компенсации экспозиции (FEC), брекетинг (FEB) и блокировку экспопары (FEL), а также такие функции, как: высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 с), синхронизация по первой и второй шторке, функция стробоскопа. Мощность регулируется от 1/1 до 1/256 (9 стопов с шагом 1/10 стопа), длительность импульса составляет до 1/20000 с.

Конструкция прибора предусматривает уникальную систему установки батареи, нет никаких откидывающихся крышек, которые могут сломаться. В корпусе вспышки имеется сквозное отверстие, в которое вставляется батарея. Литий-ионная батарея емкостью 2600 мАч обеспечивает длительный срок службы и быстрое время перезарядки, а также позволяет сделать до 480 импульсов на полной мощности.

Встроенный модуль системы радиосинхронизации Godox 2.4G X обеспечивает полный дистанционный контроль всех параметров и совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков. Все вспышки в системе будут работать от одного передатчика на камере, вне зависимости от того, какое конкретно оборудование используется в данный момент.

Для предварительной оценки светотеневого рисунка внизу головки находятся два светодиода мощностью 2 Вт, которые представляют собой моделирующую лампу с диапазоном регулировки яркости в 10 ступеней.

Обод головки представляет собой магнитное крепление для различных аксессуаров. Благодаря этому на вспышку можно быстро установить различные модификаторы света. Широкий ассортимент насадок включает в себя сферический рассеиватель, конус, шторки, соты, отражатель, конверсионные фильтры и другое (насадки приобретаются отдельно).

Комплектация

  • Накамерная вспышка Godox V1.
  • Литий-ионная батарея.
  • Зарядное устройство.
  • USB зарядное устройство.
  • USB кабель.
  • Мини-стойка.
  • Чехол.
  • Руководство по эксплуатации.

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