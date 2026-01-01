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Godox DP600III вспышка студийная
Godox DP600III вспышка студийная
Godox DP600III вспышка студийная
Godox DP600III вспышка студийная
Godox DP600III вспышка студийная
Godox DP600III вспышка студийная

Godox DP600III вспышка студийная

Godox
Артикул: DAN-4606

Вспышка студийная Godox DP600III.

Студийный моноблок мощностью 600 Дж. Имеет байонет Bowens, встроенную беспроводную систему синхронизации Godox 2.4 GX, алюминиевый корпус. Регулировка может осуществляться от полной мощности до 1/64, перезарядка до 1 с, моделирующая лампа 150 Вт. Вес - 4,1 кг.

Описание

Вспышка мощностью 600 Дж. Цветовая температура 5600 К, время перезарядки - от 0,3 до 1 с и длительность импульса от 1/800 до 1/2000 с. 

Моделирующий свет мощностью 150 Вт имеет три режима работы:

  • выкл.
  • пропорциональный режим PROP - для предварительной визуальной оценки распределения света от разных источников
  • режим независимой регулировки настраивается в диапазоне от 5 до 100%

В моноблок встроен модуль системы радиосинхронизации Godox 2.4 GX. Дополнительно можно купить передатчик Xpro, X1, XT32 или XT16, который позволит выбирать параметры и режим работы вспышки, управлять пилотным светом, дистанционно управлять затвором камеры и многое другое. Система Godox 2.4 GX обеспечивает полную совместимость всех вспышек семейства Godox и совместимых с ней, от самых простых накамерных вспышек до студийных TTL-моноблоков.

Моноблок может работать как ведомый источник освещения, в режиме S1 сработает по первому ведущему импульсу от мануальных вспышек, в режиме S2 пропустит предварительный импульс от ведущей TTL-вспышки.

Используемые настройки сохраняются в памяти моноблока автоматически через 3 секунды после их установки, при следующем включении можно быстро вернуться к работе.

Моноблок оснащен байонетом Bowens и совместим с большим ассортиментом различных модификаторов света, таких как рефлекторы, софтбоксы, портретные тарелки и т.д. В наклонном кронштейне моноблока и входящем в комплект рефлекторе предусмотрено отверстие для установки зонта.

Комплектация

  • Студийная вспышка DP600III.
  • Кабель питания 5 метров.
  • Синхрокабель 3 метра PC-mini Jack 3,5.
  • Защитная крышка лампы.
  • Лампа пилотного света.
  • Руководство по эксплуатации.

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