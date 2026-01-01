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Godox DP1000III импульсный моноблок
Godox DP1000III импульсный моноблок
Godox DP1000III импульсный моноблок
Godox DP1000III импульсный моноблок
Godox DP1000III импульсный моноблок
Godox DP1000III импульсный моноблок
Godox DP1000III импульсный моноблок
Godox DP1000III импульсный моноблок
Godox DP1000III импульсный моноблок
Godox DP1000III импульсный моноблок
Godox DP1000III импульсный моноблок

Godox DP1000III импульсный моноблок

Godox
Артикул: DAN-8611

Студийная вспышка DP1000III имеет более быстрое время перезарядки и увеличенный диапазон регулировки мощности. Крепление Bowens обеспечивает совместимость с различными светоформирующими аксессуарами. Благодаря встроенной системе радиосинхронизации Godox X студийные вспышки серии DPIII найдут широкое применение как источники света для съемки свадеб, портретов, фэшн-съемок и в предметной фотосъемке.

Описание

Встроенная система радиосинхронизации Godox 2.4G позволяет дистанционно запускать вспышку и управлять параметрами. Время перезарядки 1 с - 61 шаг регулировки выходной мощности в диапазоне от 1/64 до 1/1. Крепление Bowens для установки различных светоформирующих насадок. Автоматическое восстановление настроенных параметров после перезапуска. Точная цветовая температура и стабильная выходная мощность. Простой в использовании интерфейс и контрастный ЖК-дисплей. Литая ручка, высокая прочность корпуса. Используйте радисинхронизаторы X2, XPro, XT32, FT-16 для синхронного запуска вспышки и дистанционного управления параметрами.

Комплектация

Комплектация:

  • Студийная вспышка DP1000III - 1 шт.
  • Кабель питания - 1 шт.
  • Защитная крышка лампы - 1 шт.
  • Лампа пилотного света - 1 шт.

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