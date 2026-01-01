Godox DP1000III импульсный моноблок

Встроенная система радиосинхронизации Godox 2.4G позволяет дистанционно запускать вспышку и управлять параметрами. Время перезарядки 1 с - 61 шаг регулировки выходной мощности в диапазоне от 1/64 до 1/1. Крепление Bowens для установки различных светоформирующих насадок. Автоматическое восстановление настроенных параметров после перезапуска. Точная цветовая температура и стабильная выходная мощность. Простой в использовании интерфейс и контрастный ЖК-дисплей. Литая ручка, высокая прочность корпуса. Используйте радисинхронизаторы X2, XPro, XT32, FT-16 для синхронного запуска вспышки и дистанционного управления параметрами.
Телесуфлер Fotokvant VTP-04.
Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. В комплекте имеется держатель для планшета 142х86 мм максимум и держатель для смартфона 50х77 мм максимум. Может использоваться с цифровыми камерами.