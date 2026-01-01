images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель
Godox LD150R RGB светодиодный осветитель

Godox LD150R RGB светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-9036

Godox LD150R RGB светодиодный осветитель.

Мощность - 150 Вт. Цветовая температура - 2500-8500К. Аккумуляторная площадка V-mount. Возможность дистанционного управления по BlueTooth со смартфона, пульта ДУ 2.4 Ггц или пульта DMX. Кейс с наплечным ременём в комплекте.

Описание

Характеристики:

  • Модель - LD150R
  • Выходная мощность - 150 Вт
  • Источник питания DC - 24.0В 8.33А
  • Питание от аккумулятора (опционально) - 26В
  • Цветовая температура - от 2500К до 8500К
  • Каналы (CH) - 32: 1~32
  • Группы (GR) - 16: A,B,C,D,E,F/0~9
  • Идентификатор ID - 99: ВЫКЛ/01~99
  • Режим спецэффектов FX - 14 категорий (39 видов)
  • Диапазон яркости - 0%~100%
  • Диапазон тонов: -50 ~ 0 ~ +50
  • Диапазон оттенков - 0~360°
  • Диапазон насыщенности - 0%~100%
  • Угол свечения - 60°
  • Бесшумный режим - да
  • Освещенность (100%, темная комната, 1м) - макс. 17500лк
  • CRI≥96
  • TLCI≥97
  • Способы управления - Мобильное приложение Godox Light / 2.4G беспроводной пульт дистанционного управления (приобретается отдельно) / DMX-управление / Панель управления
  • Дальность Bluetooth-управления - ≈30м
  • Диапазон частот BT - 2402.0 - 2480.0 МГц
  • Макс. мощность сигнала - 5 дБм
  • Дальность 2.4G-управления - ≈50м
  • Рабочая температура - от -10 до 40°C

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox LD150R RGB
  • Матовый рассеивающий фильтр
  • Шторки
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Сумка-кейс

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Amaran T4c осветитель
Amaran T4c осветитель
Amaran T4c осветитель
Арт. MTG-0481
Amaran T4c осветитель
Наличие
в наличии 1-3 шт

Aputure Amaran T4c осветитель.

Aputure Amaran T4C - профессиональный RGB жезл. Осветитель имеет прекрасные показатели цветопередачи, 46 прессетов цвета и 15 встроенных FX режимов для любых творческих идей. Настраивать параметры работы можно при помощи яркого дисплея и даже посредством DMX синхронизации. В комплекте предусмотрен съёмный аккумулятор - рукоятка на 77 Втч. Осветитель спроектирован для наиболее комфортной и функциональной работы.

30 110 ₽
В корзину
-10 %
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Арт. DAN-7500
Godox SZ200Bi светодиодный осветитель COB 200 Вт фокусируемый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Godox SZ200Bi - это источник постоянного света с фокусируемым лучом, регулируемой цветовой температурой и высоким индексом цветопередачи.

Мощность - 200Вт. Диапазон регулировки цветовой температуры - от 2800K до 6500K. Расстояние беспроводного управления - 50 м.

-10 %41 290 ₽
37 160 ₽
В корзину
Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Арт. NVF-2766
Kupo 169M CLASSIC STAND стандартная стойка для осветительного оборудования
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo 169M CLASSIC STAND – студийная стойка из алюминия для осветительного оборудования со съемным пальцем. Максимальная нагрузка – 10 кг. Высота варьирует от 101 до 290 см. Диаметр основания – 109 см, длина в сложенном виде – 107 см. Вес стойки – 2,5 кг.

11 940 ₽
В корзину
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Арт. VBR-500
Falcon Eyes L-150/B cтойка напольная база
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes L-150/B – напольная стальная стойка-база, максимальная рабочая высота составляет 15 см. Голова 5/8", резьба 1/4" и 3/8", оснащена поворотными ножками. Вес 0,5 кг.

1 160 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
Арт. DAN-9042
GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной софтбокс
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 3 ч

Глубокий параболический быстроскладной софтбокс с байонетом Bowens, Ø65 см, глубина 60 см. Предпочтительное использование: для светодиодных источников постоянного света.

-10 %11 660 ₽
10 490 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Арт. DAN-6541
Fotokvant LS-2601S стойка для студийного оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 15 ч

Стойка 260 см Fotokvant LS-2800S для оборудования. Мощная трехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 35-30-25 мм. Максимальная высота - 260 см. Максимальная нагрузка - 6 кг. Вес - 2,45 кг.

-8.15 %3 560 ₽
3 270 ₽
В корзину
-10 %
Godox TL120-K4 kit комплект светодиодных осветителей
Арт. DAN-9154
Godox TL120-K4 kit комплект светодиодных осветителей
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Godox TL120-K4 kit комплект светодиодных осветителей.
Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit – это комплект, включающий в себя четыре легкие и компактные световые трубки Godox TL120, выдающие яркий световой поток мощностью до 30 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/FX (спецэффектов), пульт дистанционного управления осветителями Godox RC-R9, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс CB47 для хранения и транспортировки.Мобильное приложение Godox Light предоставляет доступ к дополнительным настройкам параметров устройства – в режиме Color picker цвет светового потока выбирается по фотографии.

-10 %147 790 ₽
133 010 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Защитные крышки для объектива ФОТОКВАНТ Canon, Nikon, Sony, Sony, Olympus и Pentax в ФОТОГОРА
Защитные крышки для объектива ФОТОКВАНТ Canon, Nikon, Sony, Sony, Olympus и Pentax в ФОТОГОРА
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.