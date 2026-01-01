Godox LD150R RGB светодиодный осветитель.

Арт. DAN-9154

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Godox TL120-K4 kit комплект светодиодных осветителей.

Комплект светодиодных осветителей Godox TL120-K4 kit – это комплект, включающий в себя четыре легкие и компактные световые трубки Godox TL120, выдающие яркий световой поток мощностью до 30 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/FX (спецэффектов), пульт дистанционного управления осветителями Godox RC-R9, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс CB47 для хранения и транспортировки.Мобильное приложение Godox Light предоставляет доступ к дополнительным настройкам параметров устройства – в режиме Color picker цвет светового потока выбирается по фотографии.