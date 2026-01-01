Godox LD150R RGB светодиодный осветитель.

Характеристики:
- Модель - LD150R
- Выходная мощность - 150 Вт
- Источник питания DC - 24.0В 8.33А
- Питание от аккумулятора (опционально) - 26В
- Цветовая температура - от 2500К до 8500К
- Каналы (CH) - 32: 1~32
- Группы (GR) - 16: A,B,C,D,E,F/0~9
- Идентификатор ID - 99: ВЫКЛ/01~99
- Режим спецэффектов FX - 14 категорий (39 видов)
- Диапазон яркости - 0%~100%
- Диапазон тонов: -50 ~ 0 ~ +50
- Диапазон оттенков - 0~360°
- Диапазон насыщенности - 0%~100%
- Угол свечения - 60°
- Бесшумный режим - да
- Освещенность (100%, темная комната, 1м) - макс. 17500лк
- CRI≥96
- TLCI≥97
- Способы управления - Мобильное приложение Godox Light / 2.4G беспроводной пульт дистанционного управления (приобретается отдельно) / DMX-управление / Панель управления
- Дальность Bluetooth-управления - ≈30м
- Диапазон частот BT - 2402.0 - 2480.0 МГц
- Макс. мощность сигнала - 5 дБм
- Дальность 2.4G-управления - ≈50м
- Рабочая температура - от -10 до 40°C