images
images
images
images
Falcon Eyes TE-600BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-600BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-600BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-600BW v3.0 студийная вспышка

Falcon Eyes TE-600BW v3.0 студийная вспышка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3475

Студийная вспышка Falcon Eyes TE-600BW v3,0.

Студийный моноблок Falcon мощностью 600 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/32 и пилотный свет 250 Вт. Вес - 4,15 кг. Байонет - Bowens. 

Описание

Основное отличие моноблока от предыдущей версии 2,0 - наличие встроенной системы радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, 16 радиоканалов и четыре группы управления мощностью, пилотным светом и запуском вспышки с помощью пультов TERC (приобретаются отдельно).

Сверху на корпусе находится датчик оптической синхронизации, а для переноски или изменения угла наклона вспышки - на задней ее части расположена рукоятка. Элементы управления традиционно расположены на задней части корпуса: дисплей, кнопки управления и выбора режимов, валкодер, тумблер питания, гнездо для кабеля синхронизации и гнездо для кабеля питания (со встроенным предохранителем).

Кронштейн крепления имеет возможность перемещаться вдоль встроенной в корпус вспышки направляющей. Фиксация положения - винтовая. Это дает возможность уравновесить вспышку на стойке при использовании тяжелых аксессуаров. Угол наклона вспышки регулируемый и фиксируется винтом. Для установки зонта в основании кронштейна предусмотрено отверстие с фиксатором.

Корпус вспышки изготовлен из алюминиевого сплава с нанесением покрытия софт-тач. Кронштейн крепления вспышки изготовлен из стали.

Управление вспышкой электронное, осуществляется кнопками и валкодером, находящимися на панели управления. Для отображения значений текущей мощности и отображения режимов работы вспышки предусмотрены экран и светодиодные индикаторы. Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/1200 сек. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет до 2,1 сек. Диапазон регулировки мощности от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции). Мощность отображается на дисплее цифрами от 6,0 до 1,0 с шагом 0,1.

Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости, пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса - для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности, также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.

Характеристики:

  • энергия импульса вспышки - 600 Дж
  • диапазон выходной мощности - 1/32 - 1/1 (с шагом 0,1)
  • лампа пилотного света - 250 Вт Е27
  • режимы работы лампы пилотного света - ручная рег., пропорциональный, выкл.
  • время перезарядки - 0,2-1,3 с
  • индикация готовности - световая, звуковая
  • оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
  • радиосинхронизация - до 100 м
  • цветовая температура - 5600 K ± 200
  • напряжение на синхроразъеме - 5 В
  • длительность импульса - 1/800...1/1200 c
  • способы запуска вспышки - радио 2,4 ГГц, оптический, синхроразъем, кнопка TEST
  • напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
  • охлаждение - встроенный вентилятор
  • защита от перегрева - есть
  • байонет - Bowens

Комплектация

  • Вспышка Falcon Eyes TE-600BW v3.0 студийная - 1 шт.
  • Кабель питания - 1шт.
  • Защитный колпак - 1 шт.
  • Синхрокабель - 1 шт.
  • Рефлектор - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Арт. DAN-1265
Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color осветитель светодиодный
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - светодиодный осветительпультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой.

Осветитель представляет из себя светодиодную панель из 600 светодиодов размером 19,5x16,5 см с цветовой температурой от 3200 до 5600К, плавной регулировкой яркости, возможностью питания от аккумулятора NP-F.

Идеально подойдет для фото- и киносъемки.

-10 %12 790 ₽
11 510 ₽
В корзину
-5 %
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Арт. NVF-1218
Grifon RT-16 радиосинхронизатор для Canon/Nikon (комплект)
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Grifon RT-16 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления на горячий башмак фотокамеры. Приемник со студийной вспышкой соединяется через штекер. По 4 каналам из 16 модель совместима с RT-04, которые продавались ранее. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

-5 %1 860 ₽
1 760 ₽
В корзину

Видео

Спецэффекты для фото и видео - искусственные кубики льда
Спецэффекты для фото и видео - искусственные кубики льда
Групповая фотография. Часть 1
Групповая фотография. Часть 1
Новая жизнь старого объектива
Новая жизнь старого объектива
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.