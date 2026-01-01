Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор

Пульт-радиосинхронизатор обеспечивает одновременное срабатывание вспышки с затвором камеры на выдержке до 1/1000 с, позволяет управлять мощностью вспышек и пилотной лампой.
Под крышкой в отсеке с батарейкой находятся переключатели для выбора одного из 16 каналов управления - это исключает случайный сбой настройки. На боковой части корпуса находится кнопка для переключения группы управления. Выбранная группа отображается на LED-индикаторе.
Если кнопка режима, нажата более 2 с, включается пилотный свет на вспышке. Кнопками + и – на корпусе пульта можно увеличивать или уменьшать мощность вспышек.
Сигнал передается на частоте 2,4 ГГц, стабилен на расстоянии до 100 м.
Пульт устанавливается в стандартный горячий башмак, надежно фиксируется винтовым зажимом. Для подключения к PC-разъему камеры можно использовать синхрокабель.
В комплект входит литиевая батарейка CR2032.
Характеристики:
- рабочий диапазон - 2,4 ГГц
- источник питания - элемент CR2032 (входит в комплект)
- скорость синхронизации - до 1 / 1000 с
- дальность передачи (прибл.) - до 100 м
- каналов - 16
- групп - 4
- размер - 60х40х30 мм
- вес - 32 г (с элементом питания)