Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор

Описание

Пульт-радиосинхронизатор обеспечивает одновременное срабатывание вспышки с затвором камеры на выдержке до 1/1000 с, позволяет управлять мощностью вспышек и пилотной лампой.

Под крышкой в отсеке с батарейкой находятся переключатели для выбора одного из 16 каналов управления - это исключает случайный сбой настройки. На боковой части корпуса находится кнопка для переключения группы управления. Выбранная группа отображается на LED-индикаторе.

Если кнопка режима, нажата более 2 с, включается пилотный свет на вспышке. Кнопками + и – на корпусе пульта можно увеличивать или уменьшать мощность вспышек.

Сигнал передается на частоте 2,4 ГГц, стабилен на расстоянии до 100 м.

Пульт устанавливается в стандартный горячий башмак, надежно фиксируется винтовым зажимом. Для подключения к PC-разъему камеры можно использовать синхрокабель.

В комплект входит литиевая батарейка CR2032.

Характеристики: