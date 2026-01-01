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Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор
Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор
Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор
Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор

Falcon Eyes TERC-3.0 пульт-радиосинхронизатор

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3446

Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes TERC-3,0.

Радиосинхронизатор для управления студийными вспышками Falcon Eyes серии TE v 3.0, дальность действия - до 100 м, скорость синхронизации - до 1/1000 с. Имеет 16 каналов, подключение к камере через горячий башмак или синхрокабель.

Описание

Пульт-радиосинхронизатор обеспечивает одновременное срабатывание вспышки с затвором камеры на выдержке до 1/1000 с, позволяет управлять мощностью вспышек и пилотной лампой.

Под крышкой в отсеке с батарейкой находятся переключатели для выбора одного из 16 каналов управления - это исключает случайный сбой настройки. На боковой части корпуса находится кнопка для переключения группы управления. Выбранная группа отображается на LED-индикаторе.

Если кнопка режима, нажата более 2 с, включается пилотный свет на вспышке. Кнопками + и – на корпусе пульта можно увеличивать или уменьшать мощность вспышек.

Сигнал передается на частоте 2,4 ГГц, стабилен на расстоянии до 100 м.

Пульт устанавливается в стандартный горячий башмак, надежно фиксируется винтовым зажимом. Для подключения к PC-разъему камеры можно использовать синхрокабель.

В комплект входит литиевая батарейка CR2032.

Характеристики:

  • рабочий диапазон - 2,4 ГГц
  • источник питания - элемент CR2032 (входит в комплект)
  • скорость синхронизации - до 1 / 1000 с
  • дальность передачи (прибл.) - до 100 м
  • каналов - 16
  • групп - 4
  • размер - 60х40х30 мм
  • вес - 32 г (с элементом питания)

Комплектация

  • Пульт-радиосинхронизатор.
  • Элемент питания.
  • Синхрокабель со штекером 3,5 мм.
  • Руководство пользователя.

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