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-10 %
Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED осветитель кольцевой
Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED осветитель кольцевой
Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED осветитель кольцевой
Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED осветитель кольцевой
Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED осветитель кольцевой
Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED осветитель кольцевой

Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED осветитель кольцевой

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5726

Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED.

Кольцевой осветитель мощностью 50 Вт, цветовая температура 2700-6500 К (bi-color), CRI>92. Возможна плавная регулировка яркости. В комплекте пульт ДУ и держатель для смартфона.

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами и регулируемой мощностью светового потока, и цветовой температурой.

Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Внешний диаметр составляет - 460 мм. Под белым молочным рассеивателем находятся 240 светодиодов. На панели расположены два димера для изменения цветовой температуры и регулировки яркости. Яркость и цветовая температура регулируются бесступенчато.

На внутренней части кольца имеется три разъема холодный башмак с внутренней резьбой 1/4" для установки дополнительного оборудования (микрофона, вебкамеры, вспышки, шаровой миниголовы, и пр.)

Адаптер для смартфона позволяет установить устройство шириной от 60 до 85 мм. 

Осветитель устанавливается на стандартную стойку с посадочным диаметром стоечного пальца 5/8".

Питание осуществляется от сети 220 В при помощи комплектного сетевого адаптера с кабелем длиной 3 метра, что дает возможность разместить осветитель на расстоянии от розетки питания.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 240, SMD
  • мощность - 50 Вт
  • диаметр осветителя  внешний - 455 мм
  • диаметр осветителя  внутренний - 315 мм
  • регулировка мощности - 10-100 %
  • регулировка цветовой температуры - 2700-6500 К
  • индекс CRI - >92
  • освещенность (на расстоянии 1 м) - 650 лк
  • материал каркаса - пластик
  • ширина адаптера для смартфона - до 85 мм
  • крепежный адаптер - 5/8”
  • размер осветителя - 525х455х40 мм
  • размер упаковки - 500х460х75 мм
  • вес осветителя - 0,7 кг
  • вес с упаковкой - 1,5 кг

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