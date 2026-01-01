Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED осветитель кольцевой

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами и регулируемой мощностью светового потока, и цветовой температурой.
Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Внешний диаметр составляет - 460 мм. Под белым молочным рассеивателем находятся 240 светодиодов. На панели расположены два димера для изменения цветовой температуры и регулировки яркости. Яркость и цветовая температура регулируются бесступенчато.
На внутренней части кольца имеется три разъема холодный башмак с внутренней резьбой 1/4" для установки дополнительного оборудования (микрофона, вебкамеры, вспышки, шаровой миниголовы, и пр.)
Адаптер для смартфона позволяет установить устройство шириной от 60 до 85 мм.
Осветитель устанавливается на стандартную стойку с посадочным диаметром стоечного пальца 5/8".
Питание осуществляется от сети 220 В при помощи комплектного сетевого адаптера с кабелем длиной 3 метра, что дает возможность разместить осветитель на расстоянии от розетки питания.
Характеристики:
- количество светодиодов - 240, SMD
- мощность - 50 Вт
- диаметр осветителя внешний - 455 мм
- диаметр осветителя внутренний - 315 мм
- регулировка мощности - 10-100 %
- регулировка цветовой температуры - 2700-6500 К
- индекс CRI - >92
- освещенность (на расстоянии 1 м) - 650 лк
- материал каркаса - пластик
- ширина адаптера для смартфона - до 85 мм
- крепежный адаптер - 5/8”
- размер осветителя - 525х455х40 мм
- размер упаковки - 500х460х75 мм
- вес осветителя - 0,7 кг
- вес с упаковкой - 1,5 кг