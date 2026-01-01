Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED осветитель кольцевой

Описание

Легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со светодиодами и регулируемой мощностью светового потока, и цветовой температурой.

Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Внешний диаметр составляет - 460 мм. Под белым молочным рассеивателем находятся 240 светодиодов. На панели расположены два димера для изменения цветовой температуры и регулировки яркости. Яркость и цветовая температура регулируются бесступенчато.

На внутренней части кольца имеется три разъема холодный башмак с внутренней резьбой 1/4" для установки дополнительного оборудования (микрофона, вебкамеры, вспышки, шаровой миниголовы, и пр.)

Адаптер для смартфона позволяет установить устройство шириной от 60 до 85 мм.

Осветитель устанавливается на стандартную стойку с посадочным диаметром стоечного пальца 5/8".

Питание осуществляется от сети 220 В при помощи комплектного сетевого адаптера с кабелем длиной 3 метра, что дает возможность разместить осветитель на расстоянии от розетки питания.

Характеристики: