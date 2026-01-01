Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная вспышка

Основное отличие моноблока от предыдущей версии 2,0 - наличие встроенной системы радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, 16 радиоканалов и четыре группы управления мощностью, пилотным светом и запуском вспышки с помощью пультов TERC (приобретаются отдельно).
Сверху на корпусе находится датчик оптической синхронизации, а для переноски или изменения угла наклона вспышки - на задней ее части расположена рукоятка. Элементы управления традиционно расположены на задней части корпуса: дисплей, кнопки управления и выбора режимов, валкодер, тумблер питания, гнездо для кабеля синхронизации и гнездо для кабеля питания (со встроенным предохранителем).
Кронштейн крепления имеет возможность перемещаться вдоль встроенной в корпус вспышки направляющей. Фиксация положения - винтовая. Это дает возможность уравновесить вспышку на стойке при использовании тяжелых аксессуаров. Угол наклона вспышки регулируемый и фиксируется винтом. Для установки зонта в основании кронштейна предусмотрено отверстие с фиксатором.
Корпус вспышки изготовлен из алюминиевого сплава с нанесением покрытия софт-тач. Кронштейн крепления вспышки изготовлен из стали.
Управление вспышкой электронное, осуществляется кнопками и валкодером, находящимися на панели управления. Для отображения значений текущей мощности и отображения режимов работы вспышки предусмотрены экран и светодиодные индикаторы. Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/1200 сек. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет до 2,1 сек. Диапазон регулировки мощности от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции). Мощность отображается на дисплее цифрами от 6,0 до 1,0 с шагом 0,1.
Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости, пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса - для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности, также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.
Характеристики:
- энергия импульса вспышки - 1200 Дж
- диапазон выходной мощности - 1/32 - 1/1 (с шагом 0,1)
- лампа пилотного света - 250 Вт Е27
- режимы работы лампы пилотного света - ручная рег., пропорциональный, выкл.
- время перезарядки - 0,2-2,1 с
- индикация готовности - световая, звуковая
- оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
- радиосинхронизация - до 100 м
- цветовая температура - 5600 K ± 200
- напряжение на синхроразъеме - 5 В
- длительность импульса - 1/800...1/1200 c
- способы запуска вспышки - радио 2,4 ГГц, оптический, синхроразъем, кнопка TEST
- напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
- охлаждение - встроенный вентилятор
- защита от перегрева - есть
- байонет - Bowens