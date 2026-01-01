Falcon Eyes TE-1200BW v3.0 студийная вспышка

Описание

Основное отличие моноблока от предыдущей версии 2,0 - наличие встроенной системы радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, 16 радиоканалов и четыре группы управления мощностью, пилотным светом и запуском вспышки с помощью пультов TERC (приобретаются отдельно).

Сверху на корпусе находится датчик оптической синхронизации, а для переноски или изменения угла наклона вспышки - на задней ее части расположена рукоятка. Элементы управления традиционно расположены на задней части корпуса: дисплей, кнопки управления и выбора режимов, валкодер, тумблер питания, гнездо для кабеля синхронизации и гнездо для кабеля питания (со встроенным предохранителем).

Кронштейн крепления имеет возможность перемещаться вдоль встроенной в корпус вспышки направляющей. Фиксация положения - винтовая. Это дает возможность уравновесить вспышку на стойке при использовании тяжелых аксессуаров. Угол наклона вспышки регулируемый и фиксируется винтом. Для установки зонта в основании кронштейна предусмотрено отверстие с фиксатором.

Корпус вспышки изготовлен из алюминиевого сплава с нанесением покрытия софт-тач. Кронштейн крепления вспышки изготовлен из стали.

Управление вспышкой электронное, осуществляется кнопками и валкодером, находящимися на панели управления. Для отображения значений текущей мощности и отображения режимов работы вспышки предусмотрены экран и светодиодные индикаторы. Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/1200 сек. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет до 2,1 сек. Диапазон регулировки мощности от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции). Мощность отображается на дисплее цифрами от 6,0 до 1,0 с шагом 0,1.

Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости, пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса - для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности, также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.

Характеристики: