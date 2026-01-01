Fotokvant SBR-120BW быстрораскладной октобокс 120 см с адаптером Bowens

Описание

Октобокс 120 см - это небольшого размера октобокс, предназначен в основном для портретной съемки. Свет от данного софтбокса имитирует солнечное освещение. Софтбокс используется для получения как рисующего света, так и света для заливки, так как октобокс является достаточно большим световым модификатором.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-120. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина октобокса - 35 см.