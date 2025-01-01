Falcon Eyes TERC пульт ДУ для вспышек серии TE

Артикул: NVF-2697

FALCON EYES TERC - удобный в использовании пульт дистанционного управления в эргономичном обрезиненном корпусе.

Предназначен для работы со вспышками серии TE. Информация о параметрах вспышки отображается на ЖК-экране. Удобство эксплуатации заключается в том, что фотографу не требуется подходить непосредственно к каждому студийному прибору и регулировать мощность. Пульт ДУ Falcon Eyes Terc позволяет сделать все необходимые настройки, не отходя от камеры.