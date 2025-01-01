images
Falcon Eyes TERC пульт ДУ для вспышек серии TE

Falcon Eyes TERC пульт ДУ для вспышек серии TE

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2697

FALCON EYES TERC - удобный в использовании пульт дистанционного управления в эргономичном обрезиненном корпусе.

Предназначен для работы со вспышками серии TE. Информация о параметрах вспышки отображается на ЖК-экране. Удобство эксплуатации заключается в том, что фотографу не требуется подходить непосредственно к каждому студийному прибору и регулировать мощность. Пульт ДУ Falcon Eyes Terc позволяет сделать все необходимые настройки, не отходя от камеры.

Описание

Характеристики:

  • регулировка мощности вспышки
  • регулировка мощности пилотного света
  • управление светосинхронизатором
  • объединение нескольких вспышек в группы
  • раздельное управление до 8 групп вспышек
  • кнопка Test
  • выбор режима пропорционального или независимого регулирования пилотного света
  • питание – 2хААА

С этим товаром покупают

Manfrotto 123 SUPER BOOM PIVOT CLAMP зажим для стоек
Арт. OLE-0701
Manfrotto 123 SUPER BOOM PIVOT CLAMP зажим для стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 123 – алюминиевый поворотный зажим для крепления оборудования на журавли диаметром 35 мм. Поставляется с насадками на 16 и 28 мм.

12 090 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant LS-3050 PRO стальная стойка с колесами для оборудования
Fotokvant LS-3050 PRO стальная стойка с колесами для оборудования
Fotokvant LS-3050 PRO стальная стойка с колесами для оборудования
Арт. DAN-3824
Fotokvant LS-3050 PRO стальная стойка с колесами для оборудования
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 9 ч

Стальная стойка Fotokvant LS-3050 PRO с колесами для оборудования.

Обеспечивает возможность надежной установки оборудования в студии или на выезде. Максимальная высота стойки - 305 см. Минимальная - 120 см. Изготовлена из стали. Для удобства перемещения оборудована колесами.

-5.06 %13 250 ₽
12 580 ₽
В корзину

