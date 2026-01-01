Falcon Eyes TE-1200BW v2.0 вспышка студийная 1200 Дж

Описание

Серия TE-BW является флагманской серией профессиональных студийных моноблоков Falcon Eyes, рассчитанных на продолжительную эксплуатацию в фотостудиях от сети 220В или аккумулятора WF-2 при выездных съемках.

Стабильность выходных характеристик и продолжительный ресурс работы гарантируются новой микропроцессорной элементной базой. Обновленный модуль ИК-синхронизатора дает возможность надежнее принимать сигнал от управляющего импульса. Моноблок имеет усовершенствованное микропроцессорное управление для точной настройки и улучшенную систему защиты от перегрева.

Длина импульса изменяется от 1/600 до 1/1200 с, а время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 1 до 3 с. Серия TE-BW имеет более широкий диапазон регулировки мощности, чем серия DE-BW. Диапазон составляет от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции) с градацией в 1/10 ступени. Мощность отображается на дисплее цифрами от 6,0 до 1,0 с шагом 0,1. В моноблоке TE-1200BW v2.0 установлена импульсная лампа RTS14-4530.

Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости: пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса – для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности. Также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.

Возможно использование лампы с цоколем G6.35. Для этого потребуется приобрести отдельно адаптер. Максимальная рекомендуемая мощность лампы накаливания (галогенной) с цоколем Е27 – 650 Вт. При использовании пилотного света с лампой мощностью 500 Вт и выше в течении часа возможен перегрев насадок, в особенности у нежаропрочных софтбоксов. Будьте осторожны!





Встроенная светоловушка, которая находится под красным колпачком в верхней части корпуса, используется для запуска вспышки от управляющего импульса ведущей студийной или накамерной вспышки, а также от импульса специального ИК-синхронизатора (например, Falcon Eyes TR-1, TR-3). Режимы работы светоловушки: выключен, 1 – срабатывание по первому импульсу, 2 – по второму импульсу, 3 – по третьему импульсу.

На корпусе имеется гнездо mini jack 3,5 мм для подключения радиосинхронизатора или синхрокабеля.

В новой версии моноблоков серии TE v2.0 интегрирован USB-порт для подключения приемника пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора TE-RCII, передатчик-пульт ставится в горячий башмак камеры. Пульт дистанционного управления TE-RC II взаимодействует с моноблоком по радиоканалу и дает возможность изменять мощности пилотного и импульсного света, включать и выключать светосинхронизатор и звуковую индикацию зарядки. С пульта можно изменить режим работы пилотного света или отключить его, а также произвести тестовый запуск вспышки. Функция радиосинхронизации позволяет передавать запускающий сигнал на ведущую вспышку.

Особенностью моноблоков серии TE-BW является возможность работы с питанием от аккумулятора серии WF. Габариты у такого источника питания сопоставимы с автомобильным аккумулятором. При подключении аккумулятора вспышка автоматически определяет его и в целях экономии энергии отключает пилотный свет. Пилот может быть включен принудительно, но вспышка снова отключает его через непродолжительный период времени.

Корпус вспышек серии TE выполнен из алюминия с внешним покрытием soft touch. Моноблок устанавливается на стойки и другие опоры с наконечником 5/8" (16 мм) c помощью металлического крепежного устройства, имеющего отверстие под зонт, удобную зажимную рукоятку и возможность наклона. Крепежное устройство перемещается по пазу вдоль корпуса, что помогает сбалансировать вес осветителя при использовании тяжелых насадок.

Не рекомендуется использовать вспышку на максимальной мощности 1/1 продолжительное время. Это значительно уменьшает ресурс импульсной лампы. При покупке моноблока следует остановить свой выбор на модели с необходимым запасом по мощности.

Особенности:

возможность управления с пульта через встроенный порт USB

малое время заряда

лампа пилотного света (250 Вт, в комплекте), патрон E27

байонет Bowens

автоматический сброс энергии при понижении мощности

гибкая система управления синхронизатором (с пропуском предвспышки, по 1 и по 2 импульсу)

раздельная регулировка мощности пилотного и импульсного света

возможность автономного использования вспышки – от аккумулятора (система питания TE WF-2 или TE WF-3)

яркий цифровой индикатор мощности

микропроцессорное управление

интеллектуальная система защиты от перегрева с охлаждением вентилятором

защита от преждевременного срабатывания до полной зарядки

подвижный металлический кронштейн крепления с возможностью установки зонта

эргономичный дизайн, литой алюминиевый корпус с покрытием soft touch

Характеристики: