Falcon Eyes Phantom Air HSS-S пульт-радиосинхронизатор для Sony

Синхронизатор позволяет дистанционно регулировать мощность, включать и выключать режимы работы, и управлять другими функциями высокоскоростных вспышек Falcon Eyes Phantom HSS. Рабочий радиус прибора до 40 метров.

Радиосинхронизатор может применяться с большинством современных фотокамер Sony. Он устанавливается в горячий башмак на камере. Так же он может работать с камерами других производителей, имеющими разъем PC через синхрокабель (разъемы Jack 2,5 мм и 3,5 мм на корпусе). Синхронизатор может использоваться как пульт беспроводного дистанционного управления параметрами вспышки в режиме оптической синхронизации (вспышка запускается от светоловушки).

Синхронизатор Falcon Eyes Phantom Air HSS-C поддерживает функцию высокоскоростной синхронизации HSS/FP, запускающую вспышку с выдержками до 1/8000сек для получения резкого, правильно экспонированного кадра даже в самой динамичной съемке.





Настройки вспышки, управляемые радиосинхронизатором:

включение и отключение питания вспышки

регулировка мощности вспышки

тестовый запуск

яркость пилотного света от 10 до 100% (с шагом 10%) в независимом режиме

блокировка вспышки (для использования только пилотного света)

включение и отключение режима оптической синхронизации

Установленные режимы и параметры отображаются на ЖК дисплее размером 35х25 мм.

Управление источниками света на одном из 9 (1-9) каналов предоставляет возможность назначать свободные радиоканалы с минимальных количеством помех, например в студии, где ведется несколько съемок одновременно. Вспышки можно объединять в одну из 3 (A/B/C) групп, чтобы одновременно управлять параметрами нескольких вспышек. Параметры вспышек, входящих в разноименные группы, будут управляться независимо друг от друга.

Чтобы избежать ложных срабатываний, пользователь может самостоятельно присвоить синхронизатору и вспышкам собственный ID (00-99). Синхронизироваться по радиоканалу будут только те вспышки и синхронизатор, чьи ID совпадают.

Питание прибора осуществляется от 2 батареек типа ААА. Для экономии заряда батареи включенный пульт при длительном бездействии уходит в спящий режим. Чтобы вывести устройство из спящего режима, необходимо нажать кнопку TEST или выключить пульт и включить его повторно.

