Falcon Eyes Phantom Air HSS-N пульт-радиосинхронизатор для Nikon

Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes Phantom Air HSS-N для Nikon.
Пульт предназначен для дистанционного управления настройками и запуском вспышек Falcon Eyes Phantom HSS. Устанавливается в горячий башмак фотокамеры. Рабочая частота - 2,4 ГГц. Вес - 80 г.
Синхронизатор позволяет дистанционно регулировать мощность, включать и выключать режимы работы, и управлять другими функциями высокоскоростных вспышек Falcon Eyes Phantom HSS. Рабочий радиус прибора до 40 метров.
Радиосинхронизатор может применяться с большинством современных фотокамер Nikon. Он устанавливается в горячий башмак на камере. Так же он может работать с камерами других производителей, имеющими разъем PC через синхрокабель (разъемы Jack 2,5 мм и 3,5 мм на корпусе). Синхронизатор может использоваться как пульт беспроводного дистанционного управления параметрами вспышки в режиме оптической синхронизации (вспышка запускается от светоловушки).
Синхронизатор Falcon Eyes Phantom Air HSS-C поддерживает функцию высокоскоростной синхронизации HSS/FP, запускающую вспышку с выдержками до 1/8000сек для получения резкого, правильно экспонированного кадра даже в самой динамичной съемке.
Настройки вспышки, управляемые радиосинхронизатором:
Установленные режимы и параметры отображаются на ЖК дисплее размером 35х25 мм.
Управление источниками света на одном из 9 (1-9) каналов предоставляет возможность назначать свободные радиоканалы с минимальных количеством помех, например в студии, где ведется несколько съемок одновременно. Вспышки можно объединять в одну из 3 (A/B/C) групп, чтобы одновременно управлять параметрами нескольких вспышек. Параметры вспышек, входящих в разноименные группы, будут управляться независимо друг от друга.
Чтобы избежать ложных срабатываний, пользователь может самостоятельно присвоить синхронизатору и вспышкам собственный ID (00-99). Синхронизироваться по радиоканалу будут только те вспышки и синхронизатор, чьи ID совпадают.
Питание прибора осуществляется от 2 батареек типа ААА. Для экономии заряда батареи включенный пульт при длительном бездействии уходит в спящий режим. Чтобы вывести устройство из спящего режима, необходимо нажать кнопку TEST или выключить пульт и включить его повторно.
Характеристики:
