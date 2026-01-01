Falcon Eyes Phantom Air HSS-N пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Falcon Eyes
Артикул: DAN-6285

Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes Phantom Air HSS-N для Nikon.

Пульт предназначен для дистанционного управления настройками и запуском вспышек Falcon Eyes Phantom HSS. Устанавливается в горячий башмак фотокамеры. Рабочая частота - 2,4 ГГц. Вес - 80 г.

Описание

Синхронизатор позволяет дистанционно регулировать мощность, включать и выключать режимы работы, и управлять другими функциями высокоскоростных вспышек Falcon Eyes Phantom HSS. Рабочий радиус прибора до 40 метров.

Радиосинхронизатор может применяться с большинством современных фотокамер Nikon. Он устанавливается в горячий башмак на камере. Так же он может работать с камерами других производителей, имеющими разъем PC через синхрокабель (разъемы Jack 2,5 мм и 3,5 мм на корпусе). Синхронизатор может использоваться как пульт беспроводного дистанционного управления параметрами вспышки в режиме оптической синхронизации (вспышка запускается от светоловушки).

Синхронизатор Falcon Eyes Phantom Air HSS-C поддерживает функцию высокоскоростной синхронизации HSS/FP, запускающую вспышку с выдержками до 1/8000сек для получения резкого, правильно экспонированного кадра даже в самой динамичной съемке.


Настройки вспышки, управляемые радиосинхронизатором:

  • включение и отключение питания вспышки
  • регулировка мощности вспышки
  • тестовый запуск
  • яркость пилотного света от 10 до 100% (с шагом 10%) в независимом режиме
  • блокировка вспышки (для использования только пилотного света)
  • включение и отключение режима оптической синхронизации

Установленные режимы и параметры отображаются на ЖК дисплее размером 35х25 мм.

Управление источниками света на одном из 9 (1-9) каналов предоставляет возможность назначать свободные радиоканалы с минимальных количеством помех, например в студии, где ведется несколько съемок одновременно. Вспышки можно объединять в одну из 3 (A/B/C) групп, чтобы одновременно управлять параметрами нескольких вспышек. Параметры вспышек, входящих в разноименные группы, будут управляться независимо друг от друга.

Чтобы избежать ложных срабатываний, пользователь может самостоятельно присвоить синхронизатору и вспышкам собственный ID (00-99). Синхронизироваться по радиоканалу будут только те вспышки и синхронизатор, чьи ID совпадают.

Питание прибора осуществляется от 2 батареек типа ААА. Для экономии заряда батареи включенный пульт при длительном бездействии уходит в спящий режим. Чтобы вывести устройство из спящего режима, необходимо нажать кнопку TEST или выключить пульт и включить его повторно.

Характеристики:

  • рабочий диапазон - 2,4 ГГц
  • максимальная мощность сигнала - 75 мВт
  • питание - батареи типа ААА (2 шт.)
  • групп - 3 (A/B/C)
  • каналов - 9 (1-9)
  • идентификатор ID - 00-99
  • дальность действия (приблиз.) - 40 м
  • размер дисплея - 35х25 мм
  • разъем синхронизации - Jack 2,5-3,5
  • размер - 77х60х25 мм
  • вес (без/с батарейками) - 60г/80 г
  • размеры упаковки - 100х80х40 мм
  • вес с упаковкой - 100 г

Комплектация


  • Пульт-радиосинхронизатор Falcon Eyes Phantom Air HSS-N для Nikon.
  • Руководство по эксплуатации.


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Махараджа
Махараджа
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Работа стедикама Golle Mini с камерой Canon 60D
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера