Интернет-магазин Фотогора предлагает вспышки патронные ведущих производителей фототоваров. Это простейшее осветительное оборудование, которое используется при «стационарной съемке», когда нет необходимости в частой перестройке световых схем. Они подойдут покупателям с небольшим бюджетом. При доступной цене качество таких фотоприборов высокое.

Патронные вспышки покупают для организации небольшой студии

а также сервиса «фотографии на документы». В профессиональной работе также используются наряду с другим оборудованием. Свое название осветители получили потому, что устанавливаются в стандартный патрон для ламп Е27. В самом простом варианте такую вспышку можно разместить в любом бытовом светильнике с подходящим цоколем. В доступности скрыто основное преимущество и причина высокого спроса на такие осветители.

Вместе с тем, удобнее использовать патронные вспышки со специальными держателями. Такие крепления бывают разными: с креплением для зонта, держателем на стойке и так далее.

Как купить патронные вспышки

Мы предлагаем вспышки патронные Falcon Eyes. Они компактные, подходят для работы в студии и за ее пределами. Есть модели с регулировкой мощности. Они различаются по цветовой температуре, весу, мощности и другим характеристикам. На весь модельный ряд мы устанавливаем доступные цены. Товары сертифицированы, продаются с гарантией.

