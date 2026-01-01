Visico (7774) ручка задняя для приборов Visico VC серии HLR

Арт. NVF-7977

Pixel PF-802/4.0M – комбинированный TTL-синхрошнур для Nikon. Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 4,0.