Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Visico (7774) - ручка задняя для приборов Visico VC серии HLR.
Комплектующая, запасная ручка для приборов Visico VC серии HLR. Изготовлена из пластика.
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Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.
Aurora SFS 1014 – маска для софтбокса.
Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер, см – 100х140. Совместим с софтбоксом LBD1014, LBDR1014.
Fotokvant MAC-08 – переходник-адаптер с 6,3 мм (папа) на 3,5 мм (мама).
Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки – 1 шт.
Pixel PF-802/4.0M – комбинированный TTL-синхрошнур для Nikon. Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 4,0.
Aurora СFS 1218 - диффузор-маска круглая для софтбокса 120х180 см