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Visico (7774) ручка задняя для приборов Visico VC серии HLR

Visico (7774) ручка задняя для приборов Visico VC серии HLR

Visico
Артикул: NVF-7774

Visico (7774) - ручка задняя для приборов Visico VC серии HLR.

Комплектующая, запасная ручка для приборов Visico VC серии HLR. Изготовлена из пластика.

Описание

Visico (7774) ручка задняя для приборов Visico VC серии HLR

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