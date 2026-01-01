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Aurora СFS 612 диффузор на софтбокс

Aurora СFS 612 диффузор на софтбокс

Aurora
Артикул: NVF-7509

Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.

Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120. 

Описание

Aurora СFS 612 диффузор на софтбокс

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