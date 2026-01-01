Yongnuo YN900L 5500K светодиодный осветитель

Описание

Прибор оборудован встроенным вентилятором охлаждения, поэтому может работать без проблем продолжительное время.

Осветитель имеет беспроводной пульт ДУ и мобильное приложение для смартфона работающего под управлением IOS/ANDROID, что помогает удаленно включать-выключать прибор и управлять световым потоком. Дальность действия пульта 30 метров. Прибор может работать от двух аккумуляторов NP-F серии таких как Sony NP-F NP-F750, NP-F550, NP-F950/B, NP-F530, NP-F970, NP-F970/B, NP-F570, NP-F770, NP-F960, NP-F930, NP-F930/B, NP-F950, NP-F330, Sony NP-F570/NP-F550 или аналоги (не входят в комплект), либо к нему можно подключать внешний блок питания (приобретается отдельно).

Характеристики: