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Saramonic UwMic9 TX9+RX9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником
Saramonic UwMic9 TX9+RX9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником
Saramonic UwMic9 TX9+RX9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником

Saramonic UwMic9 TX9+RX9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником

Saramonic
Артикул: DAN-2691

Петличный микрофон Saramonic UwMic9 TX9+RX9 с передатчиком и приемником.

Беспроводная микрофонная система обеспечивающая стабильный, без помех звук. Она идеально подходит для видеосъемки DSLR, интервью, широковещательного телевидения, ENG. Обеспечивает надежную запись звука.


Описание

Передатчик Saramonic UwMic9 TX9 использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность RF может переключаться. В комплект входит один беспроводной передатчик с креплением на поясе и петличный микрофон с зажимом и ветрозащитой.

Приемник Saramonic UwMic9 RX9 имеет широкую полосу пропускания, частоту считывания и инфракрасную синхронизацию с передатчиком. RX9 оснащен функцией автосканирования, может автоматически искать доступную частоту передачи. Разъем для наушников позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени.

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