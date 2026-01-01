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YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.
YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.
YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.
YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.

YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.

Yongnuo
Артикул: DAN-3022

Светодиодный осветитель Yongnuo YN-600 L II LED 3200-5500K.

Автономный светодиодный осветитель предназначен для любых типов фото или видеокамер. Источник света - 600 ярких светодиодов постоянного свечения. Питание прибора осуществляется от двух литий-ионных аккумуляторов Sony NP-F550, F330, F570 (2500 mAh) / Sony NP-F750 (4200 mAh) или от сетевого кабеля (приобретаются отдельно).

Описание

Осветитель выдает световой поток с цветовой температурой - 3200-5500 K.

Технология LED светильника предусматривает полное отсутствие мерцания света при фото- и видеосъемке.

На задней панели расположен мини-дисплей, на котором в цифровом виде отображаются все основные функции осветителя - уровень мощности, уровень заряда батарей, канал.

Мощность может управляться при помощи дистанционного пульта управления, который входит в комплектацию поставки.

Осветитель может устанавливаться на любой тип стоек с держателями вспышек. В комплекте поставки есть ручка для удерживания в руках или установки на стойку для освещения. Так же светильник имеет шторки и сменные светофильтры (желтый и матовый белый) для придания световому потоку разных цветовых оттенков.

Характеристики:

  • цветовая температура - 3200-5500 K
  • регулировка мощности - 99 уровней (плавная или ступенчатая по 10 делений)
  • срок службы - 50000 ч
  • освещение - 4680 Lum
  • питание - сетевой кабель 5А или аккумуляторные батареи Sony NP серии (NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550) - (в комплектацию не входят)
  • размер - 260x188x40 мм
  • вес – 1,26 кг (без батарей)

Комплектация

  • Светодиодный осветитель Yongnuo YN-600 L II LED 3200-5500K  - 1 шт.
  • Держатель для стойки 5/8" - 1 шт.
  • Пульт управления - 1 шт.
  • Фильтр рассеивающий и теплый - 2 шт. 

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