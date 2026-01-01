YongNuo YN600L II 3200-5500K светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой.

Осветитель выдает световой поток с цветовой температурой - 3200-5500 K.
Технология LED светильника предусматривает полное отсутствие мерцания света при фото- и видеосъемке.
На задней панели расположен мини-дисплей, на котором в цифровом виде отображаются все основные функции осветителя - уровень мощности, уровень заряда батарей, канал.
Мощность может управляться при помощи дистанционного пульта управления, который входит в комплектацию поставки.
Осветитель может устанавливаться на любой тип стоек с держателями вспышек. В комплекте поставки есть ручка для удерживания в руках или установки на стойку для освещения. Так же светильник имеет шторки и сменные светофильтры (желтый и матовый белый) для придания световому потоку разных цветовых оттенков.
Характеристики:
- цветовая температура - 3200-5500 K
- регулировка мощности - 99 уровней (плавная или ступенчатая по 10 делений)
- срок службы - 50000 ч
- освещение - 4680 Lum
- питание - сетевой кабель 5А или аккумуляторные батареи Sony NP серии (NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550) - (в комплектацию не входят)
- размер - 260x188x40 мм
- вес – 1,26 кг (без батарей)